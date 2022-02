Moers: Ein Kunstwerk als Dank für 32 Jahre Engagement

Ein Kunstwerk von einem renommierten Künstler gibt es nicht jeden Tag als Geschenk. Peter König hatte Glück. Die Aktion war gut vorbereitet.

Moers. 32 Jahre hat Peter König die Apotheke am Ostring in Moers geführt. Dafür gab es am Montag als Dank eine Skulptur des Moerser Künstlers Pit Bohne, der die ehemaligen Türgriffe der Eingangstür mit dem Äskulap-Zeichen verarbeitet hat.

„Herr König hat soviel Herzblut in die Apotheke investiert, dass wir ihm eine schöne Erinnerung schaffen wollten“, sagte Klaus-Peter Lindemann (Selektive Immobilien), der das Ladenlokal zusammen mit seinem Sohn Alexander an die SPD vermittelt hat.

