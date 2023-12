Moers: Ein Jahr Bürgerbus – Das ist die Route in den Süden

Moers Vor rund einem Jahr hat der Bürgerbusverein Moers-Süd sein Angebot gestartet. Wohin der Bürgerbus fährt und welche Fahrkarten hier gelten.

Pünktlich um 8.36 Uhr steht der Bürgerbus Moers-Süd an der Haltestelle Bahnhofstraße in Moers-Kapellen. Am Steuer sitzt Fahrdienstleiter Andreas Vogel, hinter ihm der stellvertretende Vereinsvorsitzende Klaus Schulz mit seiner Frau Britta. So haben wir vor einem Jahr den Text über den ersten Bürgerbus-Tag in Kapellen begonnen. Damals gab es einen Blumenstrauß für den ersten Fahrgast.

Seitdem hat sich das Angebot etabliert. Seit einem Jahr bietet der Bürgerbusverein Moers-Süd die Fahrten zwischen der Moerser Innenstadt und den südlichen Stadtteilen an. Die Fahrgastzahlen haben sich laut Verein seit dem Start mehr als verdoppelt. Mittlerweile lenken 21 Fahrerinnen und Fahrer täglich von Montag bis Freitag den Bus durch die Vororte Vennikel, Kapellen, Holderberg und Hülshorst bis in die Moerser Innenstadt.

Mehr zum Thema Bürgerbus

„Wir schließen eine Lücke“, sagt Fahrdienstleiter Andreas Vogel. Es gebe noch die Niag-Linie 3, aber die fahre nur auf den Hauptstraßen. Viele Fahrgäste seien mittlerweile Stammkunden, die ein- bis zweimal die Woche nach Kapellen zum Einkaufen oder in die Innenstadt fahren. Ein gutes Drittel habe einen Schwerbehindertenausweis; jeder fünfte Fahrgast besitze ein 49-Euro-Ticket. Ansonsten gelten ausschließlich die Tickets des Bürgerbusses. Die Kosten pro Fahrt liegen zwischen einem und 2,50 Euro.

Motiviert durch das positive Feedback der Kunden, übernehmen die Ehrenamtlichen zusätzliche Fahrten bei Ausfall von Kollegen und Kolleginnen und sind bei Wind und Wetter unterwegs, um die Kunden pünktlich an ihr Ziel zu bringen, heißt es vonseiten des Bürgerbusvereins. Besondere Anerkennung erfahren die Bürgerbusfahrerinnen und -fahrer auch durch die Niag-Beschäftigten. „Diese grüßen uns als ihre Kolleginnen und Kollegen“, freut sich der Fahrdienstleister Andreas Vogel.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Zwölf Bürgerbusvereine gibt es insgesamt in den Kreisen Kleve und Wesel, 150 in ganz NRW. Der Fahrplan ist einsehbar unter niag-online.de, Infos auch per E-Mail an kontakt@buergerbus-moers-sued.de. Die Internetseite des Vereins ist so erreichbar: www.buergerbus-moers-sued.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland