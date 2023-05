Moers: Edeka steigert Umsatz und schafft mehr Arbeitsplätze

Moers. Der Lebensmittelriese Edeka Rhein-Ruhr hat seine Hauptverwaltung in Moers. Seine Umsätze wachsen kräftig - und die Stadt profitiert davon.

Die Edeka Rhein-Ruhr hat ihren Jahresumsatz 2022 um drei Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Dies teilte das Unternehmen mit Sitz an der Rheinberger Straße in Moers-Utfort auf seiner Generalversammlung den Kaufleuten der Genossenschaft.

Das vergangene Geschäftsjahr sei durch Inflation und Energiekrise stark bestimmt gewesen, sagt Dirk Neuhaus, Geschäftsführer Edeka Rhein-Ruhr, in einer Pressemitteilung. Zur Genossenschaft gehören unter anderem auch die Marktkauf SB-Warenhäuser, die Trinkgut-Märkte sowie die Bäckerei Büsch in Kamp-Lintfort und der Fleischhof Rasting. Alle Unternehmenszweige trugen gemeinsam zum Wachstum im vergangenen Jahr bei.

Wichtige Themen in 2022 seien die Integration ehemaliger Real-Standorte sowie die Privatisierung der Kaiser’s Tengelmann Märkte in NRW gewesen, heißt es weiter. Edeka habe den größten Teil der Standorte an Existenzgründer und erfahrene Kaufleuten übergeben. Ziel sei, den selbstständigen Einzelhandel und damit den Mittelstand zu fördern.

Darüber hinaus wurde im Herbst 2022 die Inbetriebnahme des neuen Zentrallagers in Oberhausen mit 1000 Beschäftigten abgeschlossen worden. Das Lager hatte zuvor seinen Standort an der Ruhrorter Straße in Moers. Auf einem Teil des Grundstücks will die Stadt bekanntlich eine neue Hauptfeuerwache bauen. In der neuen Hauptverwaltung an der Rheinberger Straße arbeiten derzeit rund 750 Beschäftigte; bei ihrer Inbetriebnahme im August 2021 waren es noch 700.

Edeka testet smartes Shopping

Ein weiterer Fokus lag auf energetischen Initiativen. So hat Edeka Rhein-Ruhr flächendeckend damit begonnen, E-Ladesäulen auf den Parkplätzen und Photovoltaik auf den Dächern der Märkte zu errichten. Zudem läuft ein Test unter anderem in Bielefeld für smartes Shopping: Ein Einkaufswagen mit Scanfunktion sowie ein Handscanner sind im Einsatz. Mit beiden Lösungen kann der Kunde seine Produkte selbst scannen und so an der Kasse Zeit sparen. Im Sortiment setzt das Unternehmen mit der Marke „Mein Land“ weiter voll auf regionale Lebensmittel, die zu 100 Prozent aus NRW stammen.

Edeka betreibt im Verbund mit selbstständigen Kaufleuten in NRW und angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz rund 700 Vollsortiment-Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf sowie über 250 Getränkemärkte (mehrheitlich unter der Marke Trinkgut). Nach Unternehmens-Angaben kommen täglich mehr als eine Millionen Kunden in die Geschäfte.

