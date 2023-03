Moers: Duisburgerin verletzt sich im Bus bei Bremsmanöver

Moers. Auf dem Weg nach Duisburg muss der Fahrer eines Moerser Linienbusses wegen eines Pkw unvermittelt bremsen. Eine Frau stürzt und verletzt sich.

Eine Frau aus Duisburg ist in einem Bus in Moers bei einem Bremsmanöver gestürzt und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr war der Linienbus auf der Homberger Straße unterwegs in Richtung Duisburg. In Scherpenberg verlangsamte der 49-jährige Busfahrer seine Fahrt, um an der nächsten Haltestelle halten wollte.

Doch plötzlich habe vor ihm ein dunkler Pkw unvermittelt stark abgebremst, berichtet die Polizei. Dann sei der Wagen nach rechts auf einen Parkplatz abgebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe auch der Busfahrer stark gebremst. Dadurch kam eine 55-jährige Duisburgerin im Bus zu Fall. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Als die Polizei eintraf, war der unbekannte Pkw vom Parkplatz verschwunden. Die Polizei bittet den Fahrer dieses Wagens sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0, zu melden.

