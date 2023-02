Moers: Duisburgerin stürzt mit dem Rad: Polizei sucht Zeugen

In Moers hat es einen Vorfall mit einer Radfahrerin aus Duisburg gegeben. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Moers. Ein Frau aus Duisburg ist am Samstagabend in Moers mit dem Rad unterwegs. Es gibt einen Kontakt mit einem Fußgänger, sie stürzt. Zeugen gesucht.

Nach einem Vorfall mit einer Radfahrerin am Samstagabend sucht die Polizei in Moers Zeugen. Die 32-Jährige aus Duisburg war am Samstag 18 Uhr auf der Homberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Ungefähr in Höhe der Einmündung „Am Bahndamm“ kam es dann zu einem Kontakt mit einem unbekannten Fußgänger, woraufhin die Radfahrerin zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt sie Gesichtsverletzungen, die in einem Moerser Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger entfernte sich in unbekannte Richtung ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen des Vorfalles, die Angaben zu dem Unfall und insbesondere zu dem beteiligten Fußgänger machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (Telefon 02841 / 1710) zu melden.

