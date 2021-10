Moers/Duisburg: Abrissplan der Cölve-Brücke wird konkreter

Moers. Am Dienstag hieß es, der Abriss der Cölve-Brücke zwischen Duisburg und Moers werde „in den nächsten Tagen“ starten. Jetzt gibt es ein Datum.

Der Zeitplan für den Abriss der Cölve-Brücke wird konkreter. Wie die Stadtverwaltung Moers am Mittwoch mitteilt, sollen voraussichtlich ab Montag, 25. Oktober, große Bagger die Betonplatten der Brücke (Fahrbahn und Gehwege) zerteilen, so dass die Stücke nach unten fallen können.

Am Ende stehe nur noch das Stahlgerüst, das abschließend stückweise abgetragen wird. Am Samstag, 30. Oktober, sollen die Arbeiten laut Stadtangaben beendet sein. Danach stellt die Deutsche Bahn die Oberleitung wieder her. Im Laufe des Novembers soll dann der Bahnverkehr wieder starten.

Erste Vorbereitungen für den Abriss der Brücke An der Cölve zwischen Moers-Schwafheim und Duisburg-Rheinhausen haben wie berichtet begonnen. Die Sicherung der Oberleitungen der Bahn und das Auslegen riesiger Holzbohlen zum Schutz der Gleise werden noch in dieser Woche abgeschlossen, teilt die Stadt Moers mit.

