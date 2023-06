Moers: Dreister Handtaschendieb wird von Zeugen festgehalten

Moers. Bei einem Handtaschenraub in Moers wird eine Radfahrerin aus Duisburg verletzt. Der Täter ist bei der Polizei kein Unbekannter.

In Moers hat die Polizei einen Handtaschenräuber festgenommen. Der 33-Jährige ohne festen Wohnsitz hatte am Sonntagabend auf dem Radweg an der Düsseldorfer Straße einer Radfahrerin aus Duisburg (45) die Handtasche entrissen. Die Tasche hing am Lenker, die Frau stürzte bei dem Manöver und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Zeugen, die zur Hilfe kamen, konnten den flüchtigen 33-Jährigen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auf der Wache in Moers stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorliegt.

