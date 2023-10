Moers: Dreiste Einbrecher klauen gleich zwei Luxuslimousinen

Moers. In Moers-Schwafheim sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Beim Durchwühlen fanden sie die Schlüssel von diesen zwei Mercedes AMG.

In Schwafheim sind zwei Luxuslimousinen gestohlen worden. In der Zeit von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 15. Oktober, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Altenbruchstraße in Schwafheim eingebrochen. Die Täter durchwühlten Zimmer und Schränke im ganzen Haus und entwendeten zudem zwei hochwertige Pkw und deren Fahrzeugschlüssel, die sie im Haus fanden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich laut Polizeiangaben um zwei Kombilimousinen der Marke Mercedes, Typ AMG GT 63 in grün, mit dem Kennzeichen D-XI 63, und einen gelben Pkw von Mercedes, Typ AMG G 63, mit dem Kennzeichen D-DX 63. Beide Fahrzeuge waren erst in diesem Jahr zugelassen worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 /171-0 entgegen.

