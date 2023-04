Moers: Dreiste Einbrecher hinterlassen Chaos im Kindergarten

In Moers hat es einen Einbruch in einen Kindergarten gegeben (Symbolbild).

Moers. In Moers sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen und haben dabei Schaden angerichtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Stadtmitte von Moers sind am Mittwochmorgen in einem Büro sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Der Inhalt eines Schranks war komplett auf dem Boden verstreut.

Die Einbrecher hatten vermutlich in der Nacht eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Was sie Täter gestohlen haben, steht zurzeit nicht fest. Das betroffene Fenster zeigt Richtung Kastellplatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Rufnummer 02841 / 1710, in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland