Moers: Dreiste Einbrecher holen Flat-Screen aus Appartement

Moers. In Moers sind drei Einbrecher in ein Appartement gelangt. Sie konnten mit ihrer Beute flüchten. Eine Zeugin kann die Täter beschreiben.

Nach dem Einbruch in ein Appartement an der Weyerstraße in Moers sucht die Polizei drei Tatverdächtige. Sie haben einen Flachbildfernseher gestohlen.

Eine Anwohnerin beobachtete am Freitag gegen 11.40 Uhr, dass die Eingangstür eingetreten worden war. Sie sah drei Personen, die mit dem Fernseher Richtung Hülsdonker Straße flüchteten. Einer der Tatverdächtigen ist ein 15 bis 20 Jahre alter, schlanker Mann mit dunklen Haaren. Darüber hinaus trug er eine schwarze Mütze, dunkle Jacke und eine camouflagefarbene Jogginghose.

Eine weitere Person ist sehr schlank, hat blonde Haare und trug eine beige Jogginghose. Die dritte Person war mit einer dunklen Hose und Jacke gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise: 02841 /1710. http://Lesen_Sie_auch_diese_Nachrichten_aus_Moers_und_Umland{esc#233944147}[infobox]

