Moers: Dreiste Diebe stehlen massenhaft Weihnachtsbäume

Moers. In Moers haben bislang unbekannte Täter viele Weihnachtsbäume gestohlen. Nach dem Diebstahl am Wochenende sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wenige Tage vor Weihnachten haben dreiste Diebe in Moers zugeschlagen. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Dienstag. Die unbekannten Täter haben 69 Weihnachtsbäume vom Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße gestohlen. Der Verkäufer hatte seine Bäume in einer Ecke des Parkplatzes gelagert.

Die Verkaufsfläche war mit Zaunelementen umgeben, die mit Verbindungsschellen befestigt waren. Diese Verbindungen müssen die Täter gelöst und die Bäume dann abtransportiert haben. Bei den gestohlenen Bäumen handelt es sich um Nordmanntannen.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 8. und dem 12. Dezember, der Verkäufer erstattete am Montagnachmittag Anzeige. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland