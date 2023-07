Moers: Dreiste Diebe berauben Senioren (79) um teure Uhr

Moers. Mit einer fiesen Masche haben zwei unbekannte Täter einen älteren Herrn in seinem Haus in Moers-Eick bestohlen. So gingen die Kriminellen vor.

Mit einem fiesen Trick haben zwei Diebe die Armbanduhr eines Senioren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der 79-Jährige sein Wohnhaus auf der Isergebirgsstraße in Moers-Eick am Samstag um 15.10 Uhr. Nachdem er die Haustür geschlossen hatte, klopfte es an der Tür. Dann wurde der Geschädigte von zwei Männern in den Hausflur und zu Boden gedrückt.

Seine Hilferufe weckten die Aufmerksamkeit weiterer Hausbewohner. Die Täter entwendeten eine hochwertige Armbanduhr. Über das genaue Modell der gestohlenen Uhr machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Kriminellen mit einem silbernen Pkw, mit vermutlich polnischem Kennzeichen, vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verblieb unverletzt.

