Polizei Moers: drei Einbrüche in Läden an der Steinstraße

Moers. Unbekannte stiegen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in drei Geschäfte in der Moerser Innenstadt ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Einbrüche in einem Zeitraum von drei Tagen: In Moers sind Unbekannte in Geschäfte an der Steinstraße eingedrungen. Aus allen Geschäften stahlen die Täter Bargeld und aus einem Laden darüber hinaus einen Laptop

In einem Fall knackten sie einen Tresor, der an einer Wand angebracht war. Die Polizei geht davon aus, dass die Kriminellen den Tresor mit einer Flex öffneten. Die drei Einbrüche verübten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr.

Die Polizei in Moers bittet Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben, sich unter 02841/1710 zu melden.