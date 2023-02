Dr. Thomas Voshaar (l.) war zu Gast beim NRZ-Treff mit Matthias Alfringhaus (r.) im Medienhaus Moers am Königlichen Hof.

Moers Moers: Dr. Thomas Voshaar kündigt auf NRZ-Treff Abschied an

Moers. Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Bethanien-Chefarzt will dieses Jahr in den Ruhestand gehen. Informativer NRZ-Treff im Medienhaus.

Der weit über die Stadtgrenzen von Moers hinaus bekannte Mediziner Dr. Thomas Voshaar geht in diesem Jahr in den Ruhestand. Voshaar ist seit vielen Jahren Chefarzt der Lungenklinik im Bethanien-Krankenhaus und gehörte in der Hochphase der Corona-Pandemie zum Beraterteam des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn.

Voshaar machte seine Entscheidung am Donnerstagabend beim NRZ-Treff mit Matthias Alfringhaus im Medienhaus am Königlichen Hof in Moers vor über 40 Gästen öffentlich. Beim Treff ging es um die Corona-Pandemie. Voshaar hatte vor kurzem zusammen mit anderen eine Art wissenschaftliche Bilanz gezogen.

