Moers: Diese Gewinne sind im Adventskalender vom Rotary-Club

Moers. Auch in diesem Jahr gibt es einen Adventskalender vom Rotary-Club Moers, bei dem mindestens 216 Gewinne verlost werden. Wie viel er kostet.

Wer an den kommenden Novembersamstagen seine Weihnachtseinkäufe in der Moerser Innenstadt erledigt, kann etwas Gutes tun und hat zudem die Chance auf viele attraktive Gewinne. Die Mitglieder der Rotary-Clubs Moers und Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers verkaufen dort auf dem Altmarkt ihre Adventskalender, der in diesem Jahr den spanischen Vallan in Rheinberg zeigt.

Losnummern im Adventskalender vom Rotary-Club Moers entscheiden, wer die Gewinne erhält

Der Erlös geht diesmal zum Kinder- und Jugendprojekt „Seestern“ in Moers zur Förderung zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Förderung von Lernmaterial an Schulen in Kamp-Lintfort. Der Kalender kostet 10 Euro. Hinter jedem Törchen verbergen sich mögliche Gewinne. Eine auf dem Kalender aufgedruckte Losnummer entscheidet darüber, wer zu den Glücklichen gehört. Hauptpreis in diesem Jahr ist eine Wochenendreise. Dazu werden Kinokarten, Tannenbäume, Weinpakete, Restaurantgutscheine und vieles mehr verlost.

Die Gewinn-Nummern sind täglich in der NRZ oder auf der Homepage der beiden Rotary-Clubs zu finden. Mindestens 216 Gewinne kommen zur Verlosung. Zwei Überraschungspakete enthalten mehrere Gewinne.

