Moers: Diebstahl von Luxusauto gescheitert – zum zweiten Mal

Moers In Moers haben unbekannte Täter versucht, einen wertvollen Mercedes AMG zu stehlen. Es war nicht ihr erster Versuch. Warum sie scheiterten.

Bereits zum zweiten Mal hat ein 40-jähriger Moerser den Diebstahl seines Autos vereitelt. In der Nacht zu Mittwoch bemerkte er gegen 2.10 Uhr, dass zwei Unbekannte an dem weißen Mercedes AMG in seiner Einfahrt an der Ehrenmalstraße zugange waren. Als die Autodiebe realisierten, dass sie aufgeflogen waren, ergriffen sie die Flucht. Das teilt die Kreispolizeibehörde am Mittwochnachmittag mit.

Etwa einen Monat vorher, am 21. Oktober, hatten Unbekannte schon einmal versucht, das wertvolle Fahrzeug zu stehlen. Auch damals waren die Täter von dem aufmerksamen Besitzer überrascht, konnten aber entkommen. Die Polizeiwache Süd in Moers fragt: „Wer hat verdächtige Feststellungen, evtl. auch im Vorfeld, im Bereich der Ehrenmalstraße gemacht und kann Hinweise zur Tat geben?“ Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen genommen.

