Moers: Diebe stehlen gefährliche Arzneien aus Tierarztpraxis

In Moers sind Diebe in eine Tierarztpraxis eingebrochen (Symbolbild).

Moers. Nach dem Diebstahl von Medikamenten aus einer Praxis in Moers warnt die Polizei: Bei unsachgemäßer Einnahme kann Lebensgefahr bestehen.

Nach einem Einbruch in eine Moerser Tierarztpraxis sucht die Polizei dingend Hinweise. Zwischen Freitag, 25. Februar, 17 Uhr und Sonntag, 27. Februar, 8 Uhr waren Unbekannte in eine Tierarztpraxis am Schürmannshütt in Moers eingebrochen.

Sie erbeuteten unter anderem Medikamente, deren unsachgemäße Einnahme laut Mitteilung der Polizei lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (02841 / 1710) zu melden.

