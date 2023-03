Moers: Diebe klauen massenweise Fleisch aus Gaststätte

In Moers gab es einen Einbruch in eine Gaststätte (Symbolbild).

Moers. Bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Zentrum von Moers kommen die Täter in die Küche – und bedienen sich üppig. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Gaststätte, bei der die Täter rund 33 Kilogramm Fleisch erbeuteten. Die Einbrecher drangen am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 10.45 Uhr in die Räume an der Uerdinger Straße ein. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, stahlen sie Fleisch aus der Küche, das dort in einem Wasserbecken zum Auftauen lagerte.

Insgesamt erbeuteten die Täter nach jetzigen Erkenntnissen zwei Kartons mit fünf Kilogramm Entenfleisch, einen Karton mit zwölf Kilogramm Hähnchenbrustfleisch und einen Karton mit 20 Kilogramm Lammfleisch. Es liegt nahe, dass die Einbrecher die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei Moers, Telefon 02841 / 1710.

