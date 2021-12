Moers: Diebe klauen Luxuskarosse vom Gelände des Händlers

Moers. In Moers haben es Diebe auf ein Luxusauto abgesehen. Der Wagen stand bei einem Autohändler. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Diestahls.

Zu Wochenbeginn ist in Moers ein Luxusauto vom Gelände eines Autohändlers gestohlen worden. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Mittwoch. Demnach stahlen die Diebe zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, einen Lexus RX 450 von dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Schürmannshütt.

Der weiße Wagen war nicht zugelassen, die Fahrzeugschlüssel waren im Tresor. Das Auto hat einen Kilometerstand von rund 18.000 Kilometern. Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 1710.

