Moers: Diebe entreißen sprachbehindertem Mann Sprachcomputer

In Moers hat es einen besonders dreisten Diebstahl gegeben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild).

Moers Der Mann war in Moers auf dem Weg zum Arzt, als sich die Täter näherten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des dreisten Diebstahls.

Ein besonders dreister Fall von Diebstahl hat sich am Donnerstagmorgen in Moers ereignet. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Freitag.

Ein 37-jähriger sprachbehinderter Mann war am Donnerstag zwischen 9.45 und 10 Uhr auf dem Weg zum Arzt. Er ging die Goethestraße entlang und tippte gerade eine Sprachnachricht in seinen Computer, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Sie entrissen ihm den Computer und flüchteten unerkannt.

Laut Polizei trugen beide Männer medizinische Masken und Mützen, einer trug eine rote Jacke, der andere eine schwarze. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Moers zu melden, Telefon 02841 / 1710.