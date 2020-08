Kommunalwahl in Moers: Die Wahlbenachrichtigung ist da!

Moers 95.000 Wahlbenachrichtigungen hat die Post am Mittwoch in Moers verteilt. 60 Zusteller hatten rund 1500 Briefe mehr im Gepäck.

95.000 Berechtigungskarten für die Kommunalwahl am 13. September hat die Deutsche Post am Mittwoch an die Wahlberechtigten in Moers ausgeliefert. Fünf Rollbehälterwagen mit 364 gelben Briefbehältern mit den Wahlsendungen werden am frühen Morgen in die drei Zustellstützpunkte an der Uerdinger Straße, an der Talstraße für Repelen und an der Rathausallee für Utfort angeliefert.

Rund 1500 Briefe hat jeder der 60 Briefzusteller in Moers an diesem Tag extra im Gepäck zur Auslieferung. Heute werden dann noch 22.745 Wahlbenachrichtigungen in Neukirchen-Vluyn verteilt. Die Wahlbenachrichtigungen in Kamp-Lintfort wurden am vergangenen Freitag ausgeliefert.

Ein Rollwagen mit gelben Briefbehältern, in denen ausschließlich Wahlbenachrichtigungen liegen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Über 13 Millionen Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl für die kommunalen Parlamente und Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen, wobei der Anteil der Briefwähler stetig steigt. Bei der letzten Europawahl 2019 zum Beispiel lag der Anteil der Briefwähler bei 28 Prozent. Angesichts der gebotenen Infektionsschutzmaßnahmen zu Covid-19 rechnet die Deutsche Post mit einer weiteren Zunahme.

Die Deutsche Post weist die Empfänger darauf hin, die tägliche Post aufmerksam durchzusehen. Oftmals lägen die Wahlbenachrichtigungen zwischen anderen Sendungen oder würden damit verwechselt.

Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen, da dann die Wahl endet und mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird. Er sollte daher bereits einige Tage vor dem Wahltag abgeschickt werden.

Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb Deutschlands nicht frankiert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.deutschepost.de/briefwahl.