Moers: Die Tücken der Arbeitslosigkeit als Bühnenstück

Neun Monate lang haben sie für die Isolation geprobt. Ein Gefühl, das vielen besonders in beruflicher Hinsicht durchaus vertraut ist. Nun brachten 20 Arbeitssuchende, angeleitet von einem professionellen Team, im Rahmen des Projektes „DrehMoment“ die multimediale Theaterperformance „Isolation“ auf die Bühne. Am Mittwochabend feierte das Stück im Don-Bosco-Heim in Moers unter Einhaltung der Corona-Auflagen Premiere. Zudem wurde die Aufführung online auf YouTube gestreamt.

Das Theaterprojekt zeigt auf humorvolle Art und Weise alltägliche Probleme von Arbeitssuchenden und die daraus resultierende Isolation von der Gesellschaft. Dieses Abgeschnittensein spürten die Akteure auch durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, der konkrete Auswirkungen auf die Proben hatte. Statt auf der Bühne wurde in Videokonferenzen geübt. Dass die Aufführung am Mittwoch dennoch zum Erfolg wurde, erfreute alle Beteiligten außerordentlich.

Arbeitssuchende in Moers steigern bei einem Theaterstück ihr Selbstwertgefühl

Finanziert wurde das Projekt durch das Jobcenter des Kreis Wesel. Für die Durchführung war die Quest Projektagentur als Bildungsträger verantwortlich. Für Projektleiterin Marianne Daum war „DrehMoment“ so besonders, weil die Teilnehmenden laut ihrer Aussage neben dem Theater vielfältige Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote erhalten haben. So gab es unter anderem eine sozialpädagogische Betreuung, ein Jobcoaching und Motiv- und Potenzialanalysen für die Hartz-IV-Empfänger.

„Es war sehr schön, mit so einer bunten Truppe aus Teilnehmern über alle Altersgruppen hinweg zu arbeiten“, sagte Daum. „Ein solches Projekt steigert das Selbstwertgefühl. Darüber hinaus haben die Teilnehmer Anpassungsfähigkeit und einen guten Umgang mit Technik bewiesen. Das wird ihnen bei ihrem Weg in einen Beruf mit Sicherheit von Nutzen sein“, ergänzte Günter Holzum vom Jobcenter Kreis Wesel in einer abschließenden Podiumsdiskussion.

Auch Teilnehmer Tobi, der einen Arzt spielte, stellte die gute Teamdynamik heraus. Er habe gelernt, sich auf andere zu verlassen. „Eine Gruppenarbeit, wie man sie sich nur wünschen kann“, lautete sein Resümee. Diese Erfahrung können ab November auch weitere Arbeitssuchende machen. Dann nämlich geht das erfolgreiche Projekt in die zweite Runde.