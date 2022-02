Moers: Die Suche nach dem Schulranzen in Corona-Zeiten

Moers. Die Corona-Pandemie hat auch die traditionelle Schulranzen-Messe in Moers verändert. Das Interesse an dem Angebot ist allerdings gleichgeblieben.

Nach den Sommerferien beginnt für viele i-Dötzchen die Schulzeit. Damit ab dem ersten Schultag alles gut sitzt und gefällt, half am Samstagmittag der Moerser Schulranzentag, diesmal im Café W im Wallzentrum.

Vier Stunden lang unterstützten die Fachgeschäfte Schroeder Papeterie und Giesen-Handick Eltern und Kinder dabei, den passenden Schulranzen zu finden. Dem Team der beiden lokalen Bücher-, Bürobedarf-, Spielwaren- und Ranzengeschäfte war es wichtig, auch in Corona-Zeiten Kindern und Eltern eine Beratung zu ermöglichen. Deshalb überlegten sich die Mitarbeiter eine Alternative zur traditionellen Ranzenbörse und Ranzenmesse: Statt viele Familien zeitgleich zu beraten, buchten die Familien einen individuellen Termin.

Fand die Moerser Ranzenbörse einst in der Volksbank-Geschäftsstelle an der Mühlenstraße statt, wanderte sie diesmal ins Café W des Schlosstheaters im Wallzentrum. „Wir sind sehr dankbar, dass das Schlosstheater-Team uns die Räumlichkeiten bereitgestellt hat“, freute sich Frank Neumann, Geschäftsführer vom Fachgeschäft Giesen-Handick. „Rund 30 Familien haben sich angemeldet, können unter Corona-Regeln stöbern und Erinnerungsfotos fürs Familienfotoalbum mit dem ersten Ranzen knipsen“, erklärte Neumann.

Glücklich blickte Neumann in den geschmückten Raum mit Luftballons, 120 ausgestellten Ranzen und den sechs Stationen. Am Eingang wurden die Familien von den Mitarbeitern begrüßt und zur Station geführt. Hier war Platz, um sich Modelle anzusehen, sie anzuziehen und zu kaufen – inklusive einer Überraschungstüte, gesponsert von der Volksbank Niederrhein.

„Einhörner gehen auf jeden Fall irgendwie immer“

Der Blick in die riesige Farb-, Form- und Preisvielfalt ließ Kinder- und Elternaugen gleichermaßen leuchten: Darf es ein Ergobag sein, der auf den Halt moderner Wanderrucksäcke setzt, der coole recycelte Ranzen mit Meermotiv oder der WWF-Ranzen mit dem süßen Panda? „Einhörner gehen auf jeden Fall irgendwie immer“, sagte Neumann lächelnd. Die Lederranzen, mit dem sich viele Schüler früher noch abschleppten, sind obsolet geworden: „Heute wiegen die Ranzen 800 bis 1250 Gramm und der Rücken kann durch richtig eingestelltes Tragen aktiv gestärkt werden“, erklärte Anke Peine, Mitarbeiterin von Giesen-Handick.

Jährlich werden ihre Kollegen und sie speziell für die Beratung rund um den Schulranzen geschult. Wie man den richtigen Sitz herausfindet, zeigte die Physiotherapeutin Nadine Hermann, die spielerische Übungen durchführte. „Zeig mir, wie hoch du springen kannst“, sagte Hermann. Für Jonas, Hendrik und andere Kids kein Problem. „Schießt der Ranzen in den Nacken oder steht er links und recht am Körper über, muss er eingestellt werden, zum Beispiel am Beckengurt“, so Hermann.

Es muss nicht immer Schokolade sein

Alternativ zur Schokolade in der Schultüte gab’s außerdem Zubehör, darunter Reflektoren und Seitentaschen für den Ranzen, damit der Schulweg sicher bewältigt werden kann. Bis Samstag, 30. April, finden die Ranzen-Wochen bei Giesen-Handick an der Niederrheinallee 329 in Neukirchen-Vluyn statt.