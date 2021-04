Moers: Die Corona-Krise verschärft Sucht und Depression

Moers. In der Pandemie steigt die Suchtgefahr, berichten Fachleute von Hilfestellen in Moers. Einer macht Mut: „Aus jeder Krise gibt es einen Ausweg“

Corona macht nicht nur körperlich krank. Das Virus sorgt auch für seelische Schäden. In den Kontaktstellen für Suchtfragen treffen derzeit zahlreiche Hilferufe ein.

Alkohol-, Tabletten- oder Online-Spielsucht: „Die Menschen sind oft verzweifelt und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen“, berichtet Ute Gieffers von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Wesel des Paritätischen in Moers.

Alarmierende Signale treffen bei Claudia Frank ein

Ähnlich alarmierend sind die Signale, die bei Claudia Frank eintreffen. Sie ist in der Suchtberatung des Caritasverbandes Moers-Xanten aktiv. Die Corona-Krise scheine eine Art Turbo für Depression und Sucht zu sein, stellt sie fest. In den Selbsthilfegruppen verzeichnet man teils 50 Prozent neue Gesichter.

Vor allem sei es die Droge Alkohol, die Menschen in Corona-Zeiten zu schaffen mache, weiß Karl-Heinz Wentorp vom Verband „ALOS, aktives Leben ohne Sucht“. Er leitet unter anderem einen von drei Gesprächskreisen in Moers-Schwafheim. Oft seien es Einsamkeit, Existenzangst und Depressionen durch die Corona-Krise, die manchen Menschen vermehrt zur Flasche greifen lasse.

Mancher merkt: nach Feierabend geht es nicht mehr „ohne“

„Mancher merkt inzwischen, dass sein Konsum riskant geworden ist und dass es nach Feierabend „ohne“ nicht mehr geht. Mancher war auch vorher schon gefährdet“, berichtet der Leiter. „In unserer Gesprächsgruppe gibt es zu 50 Prozent neue Gesichter. Sie ist deutlich gewachsen“, so Wentorp weiter. Bei „ALOS“ trifft man sich in so genannten Freundeskreisen, um über die Sorgen und Probleme mit der Sucht zu sprechen.

Dabei sind so gut wie alle Formen der Sucht vertreten. „Zuerst muss einmal Vertrauen aufgebaut werden, dazu ist viel Empathie nötig“, weiß Wentorp. „Wir versuchen, die Menschen aufzufangen. Denn aus jeder Krise gibt es einen Ausweg“, macht er Mut.

Die Zahl der Hilferufe ist deutlich gestiegen

Caritas-Beraterin Claudia Frank verzeichnet nach über einem Jahr der Krise etwa 25 bis 30 Prozent mehr Hilferufe. „Auch der Bedarf an Suchttherapie-Plätzen steigt inzwischen. Diese Kliniken sind ziemlich ausgebucht, teils gibt es erst Ende August wieder Termine für die Kranken“, berichtet die Fachfrau. „Viele konsumieren verstärkt Alkohol und wollen wieder weg davon.“ Und Selbsthilfegruppen seien eine sehr gute Anlaufstelle dafür.

„Hilfesuchende sollten sich ruhig mehrere davon ansehen. Sie haben zudem eine Ausnahmegenehmigung, sich trotz Corona zu treffen. Dies allerdings unter Beachtung der Regeln wie Abstand halten, Masken tragen und ähnlichem.“ Zudem müsse ein genügend großer Raum für die Treffen vorhanden sein. Sucht in allen Formen nehme ganz offensichtlich in der Krise zu: „Neben dem Thema Alkohol mehren sich auch die Fälle von exzessivem Medikamentenmissbrauch und ruinösem Glückspiel, das sich nun in den Online-Bereich verlagert hat. Kaufsucht per Internet ist ebenfalls ein Thema.“

Auch Angehörige melden sich bei den Beratungsstellen

Vermehrt träfen außerdem Hilferufe von Angehörigen ein, die nicht mehr ein noch aus wüssten.

Die Caritas-Suchberatung biete Einzelgespräche an, die derzeit stattfinden dürften. „Wir helfen Betroffenen aber auch telefonisch, und unsere Therapiegruppe trifft sich per Video-Chat. Dies alles kostenlos für die Betroffenen, finanziert über den Kreis“, lädt Claudia Frank ein.

Noch einmal Ute Gieffers von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Wesel des Paritätischen mit Sitz in Moers: „Es gibt zahlreiche Hilferufe von Bürgern wegen Sucht und Alkohol. Aber auch psychische Probleme und Depressionen haben stark zugenommen.“ Daneben meldeten sich, so berichtet Gieffers, Angehörige verzweifelt, weil Partner nicht mehr aus dem Haus gingen oder einen Rückfall in die Sucht erlitten hätten.

>>INFO

Hilfe bei Sucht gibt es im Kreis Wesel an vielen Stellen: „Uns sind allein 79 Selbsthilfegruppen zum Thema Alkohol und anderen Suchtformen im Kreis Wesel bekannt. Wir vermitteln daneben auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, außerdem spezielle Beratungsstellen und Therapie-Kliniken“, unterstreicht Ute Gieffers (Paritätischer).

Die Caritas-Suchtberatung ist erreichbar unter der Telefonnummer 02841/90 10 800 oder per E-Mail an sucht@caritas-moers-xanten.de. Kontakt zu „ALOS“ (aktives Leben ohne Sucht): info@alos-suchtshg-mo-kr.de. Der Paritätische und seine Selbsthilfe-Kontaktstelle: 02841/90 000, oder selbsthilfe-wesel@paritaet-rw.org .