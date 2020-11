Moers: Diamantene Hochzeit im kleinstmöglichen Rahmen

Sie war zarte 16, er 17 Jahre alt, als sich Hans und Marliese Waßmann beim Schützenfest Holderberg 1956 im Tanzsaal kennenlernten. Der Bergmannslehrling war mit knapp 14 Jahren aus Hamburg nach Neukirchen gekommen und lebte im Bergmannslehrlingsheim am Grotfeldsweg. „Auf dem Schützenfest sah ich das Mädel mit ihrer Mutter und ihrer Freundin und war sofort Feuer und Flamme. Ich habe sie dann zum Tanzen aufgefordert. Später kam sie bei der Damenwahl zu mir“, berichtet der Jubilar.

Am heutigen Donnerstag, 5. November, feiern sie Diamantene Hochzeit. Das Fest musste wegen Corona gleich zweimal umgeplant werden und ist nun abgesagt. Ursprünglich sollte es ein Fest mit etwa 35 Personen in Sonsbeck geben. Das habe man dann auch wegen der Regelungen über Feste in geschlossenen Räumen sicherheitshalber abgeblasen, so Waßmann.

Bis zum Mittwoch sei man jedoch noch von 16 Personen aus dem Familienkreis ausgegangen. „Wir haben Kinder, Enkel und eine Urenkelin, die in Hamburg, Bremen beziehungsweise Lübeck wohnen. Sie können jetzt doch nicht kommen.“ Daher werde man am 5. November nur mit dem Sohn, seiner Frau und dem Enkel aus Moers zusammen sein. „Wir haben schon Schlimmeres im Krieg mitgemacht“, kommentiert der Jubilar gelassen. „Die große Feier wird später nachgeholt“, verspricht Hans Waßmann.

„Meine Frau ist mein Lottogewinn“

Der Funke zwischen Hans und Marliese glüht bis heute: „Unsere Liebe ist nie verflossen“, sagt Hans Waßmann. „Meine Frau ist mein Lottogewinn. Sie hat mir immer den Rücken frei gehalten, sich um die beiden Kinder gekümmert, mich unterstützt.“ Denn neben seinen ehrenamtlichen Aufgaben in der Industriemeistervereinigung Duisburg und im Vorstand des TV Vennikel nahm auch sein beruflicher Werdegang seinen Aufschwung.

„Als Hauer wechselte ich zur Kupferhütte und wurde Chemiefacharbeiter, dann Industriemeister. Danach war ich bis zum Ruhestand 27 Jahre an der Universität Duisburg als Assistent tätig.“ Fünf Jahre nach dem besagten Holderberger Schützenfest heirateten Hans und Marliese: „Ich war gerade 21 Jahre, sie erst 20 und musste noch eine Genehmigung ihrer Eltern haben, um zu heiraten“, erinnert sich Hans Waßmann.

Seine Frau, Moerserin und gelernte Schneiderin mit einem Abschluss an der Haushaltsschule, sei einfach ein Allround-Talent. „Sie kann einfach alles. Sie hat mir so viel Gutes getan“, schwärmt der 82-jährige Hans Waßmann von Ehefrau Marliese (80). Dafür wolle er seiner Partnerin nach 60 Jahren Ehe einmal ausdrücklich Danke sagen.

Verantwortungsbewusstes Verhalten

Laut geltender Corona-Schutzverordnung dürfen sich im öffentlichen Raum zurzeit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.

Für den privaten Bereich rät die Landesregierung: „Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Dazu gehört auch ein verantwortungsbewusstes Verhalten im privaten Umfeld.“ Das Ziel: Das rasante Wachstum der Infektionszahlen stoppen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.