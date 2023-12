Moers: Deutsche Krebsgesellschaft zeichnet Bethanien aus

Moers Das Onkologische Zentrum am Krankenhaus Bethanien ist durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Was es den Patienten bieten kann.

Das Onkologische Zentrum Bethanien Moers ist durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert worden und belegt damit die hohe Qualität der umfassenden onkologischen Spitzenversorgung auf dem Campus. Das teilt das Bethanien mit. Nach der Ernennung zum Onkologischen Spitzenzentrum durch das Gesundheitsministerium des Landes NRW im Jahr 2022 sei die Zertifizierung der DKG eine Bestätigung des Ausbaus der onkologischen Versorgung vor Ort, heißt es weiter in einer Mitteilung an die Redaktion.

Das Zentrum sichere jeder Krebspatientin bzw. jedem Krebspatienten den Zugang zu einer bestmöglichen Diagnostik und Therapie – auf dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft. Weiter stehe im Rahmen der Stiftung Bethanien Moers der Campusgedanke im Vordergrund, der den Betroffenen Hilfe aus einer Hand und an einem Ort bietet. „Wir haben alle medizinischen und politischen Anforderungen an ein Onkologisches Zentrum erfüllt; wir sind Onkologisches Spitzenzentrum nach den Kriterien des gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) und nun auch zertifiziert durch die Deutsche Krebsgesellschaft – und damit alleinstehend in der Region“, erklärt Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien Moers, stolz.

Onkologische Spitzenqualität verbessern

„Mit der Zertifizierung durch die DKG wurde gemeinsam mit allen Beteiligten die Königsdisziplin erreicht. Alle fünf Organzentren bekommen damit ein ebenfalls zertifiziertes Dach aufgesetzt“, ergänzt der Vorstand.

Dr. Kato Kambartel, Ärztlicher Leiter des Onkologischen Zentrums, betont, dass es das Ziel sei, die onkologische Spitzenqualität in der Region zu verbessern. „Die Zertifizierung ist der Nachweis der besonderen Versorgungsqualität an unserem Standort.“ Und nicht nur das: „Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Überlebensrate von Krebspatientinnen und -patienten, die sich in Onkologischen Zentren erstbehandeln lassen, steigt“, erklärt der Mediziner.

Die Stellvertretende Leiterin des Onkologischen Zentrums, Susanne Döhrmann-Sohr, fügt hinzu: „Das Onkologische Zentrum Bethanien Moers besteht aus einem interdisziplinären Team, in dem alle zusammenarbeiten müssen, damit das System funktioniert.“ Das Ganze sei eine gemeinschaftliche Leistung, die das gesamte Umfeld abdeckt, das mit einer Versorgung und Behandlung einer Krebserkrankung einhergeht. „Mit der DKG-Zertifizierung ist die Qualität dieses Systems nachgewiesen.“ Diese kleinen Facetten zu organisieren, sei die Riesenaufgabe, die das Onkologische Zentrum zu leisten habe, ergänzt Dr. Kato Kambartel. Durch die Zusammenarbeit der einzelnen Zentren könnten darüber hinaus vor allem bessere Strukturen in der psychosozialen Versorgung der Patienten bereitgestellt werden.

Niedrigschwelliger Zugang

Die verschiedenen Facetten des Onkologischen Zentrums Bethanien Moers bestehen zum einen aus dem Viszeralonkologischen Zentrum, welches aus dem Darmzentrum und dem Pankreaskrebszentrum besteht, dem Lungenkrebszentrum, dem Brustzentrum, dem Gynäkologischen Zentrum, der Sektion für Hämatoonkologie und zum anderen aus weiteren internen und externen Partnern auf dem Campus.

Diese ergänzten die vollumfängliche Versorgung der Betroffenen, so zum Beispiel die Klinik für Radiologie & Nuklearmedizin, die Klinik für Diabetologie & Endokrinologie, die Onkologische Praxis, die Strahlentherapie und das Institut für Pathologie am Standort Bethanien. Weiter zählen unter anderem die Onkologische Fachpflege, die Palliativmedizin, die Psychoonkologie, die Tumordokumentation, das Qualitätsmanagement und der Sozialdienst zu den zusätzlichen zentralen Versorgungsstrukturen.

So können das Onkologische Zentrum Bethanien Moers nicht nur eine gute medizinische Versorgung leisten, sondern auch eine psychosoziale Begleitung in allen Phasen der Erkrankung sicherstellen sowie allen Tumorpatient:innen einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen.

