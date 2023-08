Moers: Detlef Steves in RTL-Show begeistert – „Sensationell“

Der Moerser Detlef Steves ist Teil der Jury in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“

Moers. In der TV-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ ist Detlef Steves als Juror dabei. Für diese kreative Idee hat der Moerser die volle Punktzahl vergeben.

Die neue RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ ist am Dienstagabend, 1. August, in die zweite Runde gestartet. Mittendrin: Der Moerser Detlef Steves als Juror. Eines der vier Teams konnte den 54-Jährigen ganz besonders überzeugen – und die volle Punktzahl von Steves ergattern.

Die Aufgabe für die vier Zweierteams war es in der zweiten Ausgabe, ein Wohnzimmer zu gestalten und dabei einen Schrank möglichst unauffällig zu verbauen. Dabei standen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter strenger Beobachtung der Jury. „Den Kandidaten lasse ich überhaupt keinen Pfusch durchgehen“, kündigte Detlef Steves zu Beginn der Sendung an. Auch strenge Worte seien für den selbst ernannten „DIY-Experten“ (engl.: do it yourself) kein Tabu.

Detlef Steves aus Moers: Team bekommt zehn Punkte bei „Wettkampf in 4 Wänden“

Bei der Punktevergabe zeigte sich der Asberger zunächst aber umgänglich. Alle Teams haben sich viel Mühe gegeben, lobte Steves. „Ganz großes Kino.“ Keinen Hehl machte der Juror allerdings daraus, dass ein Team sein klarer Favorit ist: Das Wohnzimmer der Kandidaten Julian und David wusste mit Massivholztisch, Retrosofa und einer Baumscheibe als Couchtisch zu überzeugen. Den zu versteckenden Schrank hat das Team eingeäschert und daraus ein Kunstwerk erschaffen – sehr zur Begeisterung von Steves, der sich mit Komplimenten fast überschlug: „Sensationell“ und „unfassbar geil“ sind nur zwei der Lobpreisungen des Moersers, der dem Team mit vollen zehn Punkten zum Tagessieg mit insgesamt 26 Zählern verhalf.

Auch bei den anderen Teams konnte Steves nur Nuancen bemängeln: „Das ist Meckern auf handwerklich sehr hohem Niveau.“ Nur bei Team Grün sah das Jurymitglied Mängel bei der Umsetzung: Die Kandidatin und der Kandidat hatten ein TV-Board mit Kaminzuschnitt angefertigt, was bei Detlef Steves Sorgen um den Brandschutz erweckte. Mit insgesamt 13 Punkten musste sich das Team verabschieden. Immerhin gab es von „Deffi“ mit fünf die meisten Punkte. „Seht ihr, ich bin doch der Netteste“, resümierte der Moerser in Richtung seiner zwei Co-Juroren.

Die dritte Folge von „Wettkampf in 4 Wänden“ mit Detlef Steves wird am Dienstag, 8. August, um 20.15 bei RTL ausgestrahlt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland