Moers: Desirée Kaiser geht ungewöhnliche Wege zum Glauben

Eigentlich würde sie heute im weißen Kittel im Lebensmittellabor stehen und mit Reagenzgläsern hantieren. Nach ein paar Semestern im Lebensmittelchemie-Studium wurde Desirée Kaiser jedoch ihre eigentliche Bestimmung klar. Die heute 29-Jährige wurde schließlich Pastoralreferentin und wirkte in den letzten Jahren in der Gemeinde St. Josef in Moers . Am Sonntag wird sie in einem Gottesdienst ab 9.30 Uhr von ihrer Gemeinde verabschiedet. Dann geht die rührige junge Frau nach Schermbeck.

„Ich war während des Chemiestudiums in Münster schon aktiv bei der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde, KSHG. Die Arbeit mit den Menschen würde mir später im Labor sehr fehlen, bemerkte ich nach einiger Zeit“, schildert Desirée Kaiser ihren Werdegang.

Im Eiltempo durchs Theologie-Studium

Durch die KSHG kam die junge Frau auch in Kontakt zum Berufsbild der Pastoralreferentin. „Das ist genau das, was mir zusagt, entschied ich da.“

Im bemerkenswerten Tempo von nur sechseinhalb Semestern schloss sie ihr Theologie-Studium ab. „Den Verantwortlichen beim Bistum war ich da noch etwas zu jung für die Gemeindearbeit. Und man meinte, ich solle Erfahrungen im Ausland machen. Daher war ich dann ein Jahr in einem Kinderdorf in Indien“, berichtet Desirée Kaiser. Bereits mit den Eltern habe sie auf Reisen in Syrien, Jordanien oder im Iran wichtige Erfahrungen gemacht.

Wichtig: Junge Menschen im Glauben erreichen

2016 kam die junge Pastoralassistentin zur Ausbildung in die Gemeinde St. Josef Moers, um dort 2019 Pastoralreferentin zu werden. „Ich gehe auch mit viel Trauer weg von Moers. Gerade erst feierten wir hier Firmung. Das ganze Team arbeitete toll zusammen.“ Ihr sei es sehr wichtig, gerade junge Leute mit dem Glauben zu erreichen und den Glauben in deren Lebenswirklichkeit zu holen. „Und dies vielleicht auch auf ungewöhnlichen Wegen“, stellt Desirée Kaiser fest.

In St. Ludgerus Schermbeck steht die Pastoralreferentin vor einer völlig neuen Aufgabe. Sie und das dortige Team sowie Pfarrer Xavier Mupalla sind Teil eines Pilotprojektes, das in einigen wenigen Gemeinden des Bistums Münster läuft. „Auch das Bistum weiß, dass die bisherigen Strukturen in den Gemeinden künftig keinen Bestand mehr haben. Daher sollen wir in einem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen ein neues Modell für die Gemeindearbeit entwickeln.“

Der nächste Schritt ist schon in Sicht

Desirée Kaiser lebt in einer festen Partnerschaft. „Mein Partner und ich wollen in absehbarer Zeit auch den nächsten Schritt gehen“, berichtet sie. Für ihre Hobbys wie das Chorsingen auf Kloster Kamp oder auf informative Fernreisen zu gehen, habe sie nicht nur wegen Corona wenig Zeit. „Aber ich male auch gern. Und ich koche mit Leidenschaft“, erklärt die Pastoralreferentin.

Beim Abschiedsgottesdienst am Sonntag gibt es wegen der Corona-Krise nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen. Gemeindemitglieder sollten beachten, dass es keine Anmeldung dafür gibt.