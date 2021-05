Moers: Demo gegen Politik Israels ohne antijüdische Ausfälle

Die Polizei war wegen einer Demonstration in Moers im Einsatz,

Moers. Auch in Moers ist gegen die Politik Israels demonstriert worden. Allerdings, so die Polizei, hat es dabei keine antijüdischen Ausfälle gegeben.

Mehr als 100 Menschen haben am Mittwochabend am Moerser Bahnhof gegen die Politik des Staates Israel gegenüber den Palästinensern demonstriert. Dies bestätigte die Kreispolizei Wesel am Freitag auf Nachfrage.

Anlass des Protestes waren die aktuellen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Anders als in anderen Städten seien in Moers keine antijüdischen und antisemitischen Parolen skandiert worden oder auf Transparenten festzustellen gewesen sein. „Nichts derartiges“, versicherte der Staatsschutz in Duisburg. Auch die Corona-Regeln seien beachtet worden.

Angemeldet worden war die Demonstration von einem Privatmann, der von der Teilnehmerzahl selbst überrascht gewesen sei, berichtet die Polizei weiter. Er habe mit 50 Demonstranten gerechnet, tatsächlich wurden es mehr als 100, in der Spitze hätten sich bis zu 300 Personen dem Protest angeschlossen. Die Veranstaltungen sei durchweg friedlich geblieben und um 20 Uhr beendet worden, so die Polizei. Weitere Demonstrationen habe es im Kreis Wesel nicht gegeben.

