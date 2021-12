Moers: Demo für Demokratie, „Spaziergang“ gegen Impfpflicht

Das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ hat am Montagabend auf dem Neumarkt in Moers für Demokratie und Toleranz demonstriert.

Moers. In Moers sind am Montag erneut Gegner einer allgemeinen Impfpflicht auf die Straße gegangen. Kurz zuvor gab es eine Demonstration für Demokratie.

In Moers sind Montagabend zwei Gruppen auf die Straße gegangen. Am Neumarkt nahmen nach Polizeiangaben etwa 60 Menschen an einer Demonstration des Bündnisses „Moers ist bunt, nicht braun“ für Demokratie und Toleranz teil, zu einem erneuten „Spaziergang“ durch die Innenstadt kamen rund 100 Gegner einer Impfpflicht zusammen.

Beide Veranstaltungen waren angemeldet, wurden von Polizei und Ordnungsamt begleitet und verliefen ohne Störungen. Auf dem Neumarkt wies Schlosstheater-Schauspieler Patrick Dollas auf die Aktion „Solidarität der Vielen hin“: Die Moerser Stadtgesellschaft sei solidarisch mit den Corona-Schutzmaßnahmen. Teilnehmende des Spaziergangs sagten, sie seien gegen eine Ausgrenzung derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollten oder könnten.

