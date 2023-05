Moers: Das Teddykrankenhaus verarztet kranke Kuscheltiere

Moers. Nach der Coronapause öffnet in Moers das Bethanien-Teddykrankenhaus. Warum Kinder die Klinik in der Elternrolle für ihre Lieblinge erleben.

Nach mehrjähriger Pause öffnet das Teddykrankenhaus im Krankenhaus Bethanien wieder seine Pforten. Am Samstag, 6. Mai, werden von 10 bis 16 Uhr kranke Kuscheltiere behandelt.

„Wir laden alle Kinder aus Moers und Umgebung ein, ihre kranken Kuscheltiere zur Untersuchung und Behandlung zu uns zu bringen“, sagt Ilka Prangen, Pflegedienstleitung im Krankenhaus Bethanien und Organisatorin des 16. Teddykrankenhauses. Die Veranstaltung findet auf der Wiese neben dem Seniorenstift Bethanien (Wittfeldstraße 31, Moers) auf dem Campus statt. Die Anfahrt zum Teddykrankenhaus ist über den Besucherparkplatz des Krankenhauses möglich. Der Eintritt ist frei.

In Moers spielerisch den Ablauf eines Krankenhausaufenthaltes vermitteln

Das Teddykrankenhaus richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sowie an deren Eltern, teilt die Klinik in einer Presseerklärung mit. Die Veranstaltung soll den Kleinen auf spielerische Art vermitteln, wie ein Krankenhausaufenthalt abläuft – von der Aufnahme über die Operation bis zur Medikamentenbesorgung in der Apotheke. Dabei schlüpfen die Kinder in die Elternrolle, bei der sie ihre Plüschtiere durch alle Stationen, wie etwa die Röntgenabteilung und den OP-Saal, begleiten.

Rund fünfzig ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind bei der Veranstaltung im Einsatz, darunter Personal aus der Stiftung Bethanien Moers, außerdem Auszubildende aus der Bethanien Akademie.

Kooperationspartner sind die AOK, die Jugendfeuerwehr und die Moerser Aeskulap-Apotheke. Außerdem wird das Teddykrankenhaus von dem Gastro-Betrieb Aberfeld unterstützt. Das Teddykrankenhaus läuft an insgesamt drei Tagen. Während es Samstag für alle Kinder und deren Familien geöffnet hat, besuchen an den beiden Tagen davor angemeldete Kindergartengruppen die Veranstaltung auf dem Campus. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 1200 Kinder mit ihren kranken Kuscheltieren.

