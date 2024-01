Moers: Das sind die neuen Ehrensenatoren der KG Fidelio

Es gibt noch Karten

Die KG Fidelio verfügt für folgende Veranstaltungen in Moers noch Eintrittskarten: Damensitzungen am Samstag, 20. Januar, und am Samstag, 27. Januar, ab 16 Uhr, im Kulturzentrum Rheinkamp. Herrensitzung am Freitag, 26. Januar, ab 19 Uhr, im Kulturzentrum Rheinkamp, Kopernikusstraße 11. Kindersitzungen am Samstag, 3. Februar, und am Sonntag, 4. Februar, jeweils ab 15 Uhr, im Vereinslokal Kampmann an der Homberger Straße 207. Karten zum Preis von sechs Euro für die Kindersitzungen und 22 Euro für die Damen- und Herrensitzungen kann man bei Heike Wessel unter der Telefonnummer 02841/508549 reservieren.