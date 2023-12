Moers: Das sind die Helfer bei der Weihnachtswunschbaum

In Neukirchen-Vluyn wurde eifrig all das eingepackt, was Kindern aus Familien Freude machen soll, die mit wenig auskommen müssen.

Moers/Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort/Rheinberg In diesem Jahr hat der Verein Klartext für Kinder die 17. Weihnachtswunschbaumaktion organisiert. Wer im Hintergrund die Logistik stemmt.

Die Weihnachtwunschbaumaktion von Klartext für Kinder hat viele Gesichter. Solche, die nach 16 Jahren bekannt sind. Etwa die Stadtoffiziellen, die jedes Jahr den offiziellen Auftakt mit ihrer Anwesenheit und wertschätzenden Worten würdigen. Vielleicht auch die des Klartext-Vorstands oder der Inhaber der Wunschbaumstandorte. Und dann gibt es die fleißigen Frauen und Männer in den Jugendämtern, ohne die die Aktion gar nicht möglich wäre, wie der Verein in einer Mitteilung betont.

Vier Städte, 18 Standorte, 2100 Kinderwünsche, das klingt nach einer ausgefeilten Organisation. Berge von Geschenken stapeln sich in den Tagen nach der Rückgabefrist in den Räumen der Jugendämter. Vor allem in Moers, wo es in diesem Jahr zwei weitere Standorte gibt, wissen sie, was Logistik ist. Anfang Oktober kommen die noch blanken Wunschzettel über die Kindergärten, Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe in die Familien, die mit sehr wenig auskommen müssen.

Kein Kind geht bei der Wunschbaumaktion leer aus

Die erwartbaren Rückläufe von 800 bis 1200 Karten werden gelistet, zugeordnet zu den 11 Standorten, zum Startschuss verteilt, zwischendurch je nach Bedarfslage immer wieder umverteilt, nach Ablauf der Rückgabefrist wiederum gecheckt, Fehlendes wird nachgekauft und alles mit unermüdlichen Händen verpackt.

Nina Romahn hat im Moerser Kinder- und Jugendbüro den Hut auf für die Weihnachtswunschbaumaktion. Sie lächelt, dazu war ihr in den letzten Wochen nicht immer zumute, gibt sie zu: „Organisatorisch war es mit zwei zusätzlichen Standorten nicht ganz einfach. Am Ende konnten wir aber wieder alle Kinder glücklich machen.“ Das sei es, was letztendlich zählt.

In Rheinberg können sie das gut nachvollziehen. Daniel Peetz, Tessa Wilczoch und Sebastian Sturm sind nur drei der Menschen, die hier mit viel Engagement etwas entwickeln, was noch lang keine Routine ist. Rheinberg ist seit drei Jahren dabei und damit jüngstes Mitglied in der Wunschbaum-Familie. „Die Aktion lief sehr gut, wir hatten mehr Karten als im Vorjahr und trotzdem wurde jede einzelne von den Bäumen von Spender und Spenderinnen gepflückt“, freut sich Wilczoch. „Die größte Herausforderung, die wir dieses Jahr hatten, war, dass ein paar Geschenke verspätet abgegeben wurden.“

In Neukirchen-Vluyn lobt Teresa Rasche vom Jugendamt erstmal wieder andere: „Es ist toll, mit wie viel Engagement und Freude uns die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten trotz Krankheitsausfällen und Personalknappheit unterstützt haben.“ Sie hat beobachtet: „Neukirchen-Vluyner Kinder spielen gerne Gesellschaftsspiele, es wurden so viele Spiele gewünscht.“

In Kamp-Lintfort gibt es einen Generationenwechsel

In Kamp-Lintfort steht ein „Generationenwechsel“ an. Jasmin Brambosch und Heike Adolph haben die Aktion viele Jahre leidenschaftlich gestemmt, gemeinsam mit Andrea Willicks vom einzigen Standort SportPalast op de Hipt. Jetzt ist Schluss für das Duo mit der Aktion, ab nächstes Jahr übernehmen Franziska Becker und Sarah Dreier. Heike Adolf erklärt: „Die Zeit ist immer schön, aber auch ziemlich stressig im ohnehin schon herausfordernden Alltag bei ASD und Jugendamt. Zu hohem Zeitdruck gesellen sich auch schon mal unrealistische Wünsche, auf die wir kreativ reagieren müssen.“

Bei Klartext sind sie dankbar für dieses Selbstverständnis, das lange keine Selbstverständlichkeit darstellt, wie es in der Mitteilung abschließend heißt. „Ohne die fleißigen Kolleginnen und Kollegen in den Jugendämtern, die in diesen Tagen wirklich an ihre Belastungsgrenzen kommen, könnten wir diese wichtige Unterstützung nicht mal im Ansatz so anbieten“, erklärt der Klartext-Vorsitzende Michael Paßon. Was zählt, seien die strahlenden Gesichter an Heiligabend.

Fertig. Alles eingepackt. In Kamp-Lintfort ging es dafür ins Foyer der Stadthalle. Der sonst genutzte Ratsaal wird derzeit saniert. Foto: NRZ

