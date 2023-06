Moers: Das Krankenhaus Bethanien führt Vier-Tage-Woche ein

Moers. Mit dem Krankenhaus Bethanien führt einer der großen Arbeitgeber in Moers die Vier-Tage-Woche ein. Das Modell wird auf einer Station getestet.

In Vollzeit arbeiten, aber einen Tag mehr Freizeit haben: Dieses neue Dienstmodell einer Vier-Tage-Woche will nun auch das Krankenhaus Bethanien, einer der großen Arbeitgeber in Moers, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegedienstes machen – zunächst testweise.

Man wolle den Beschäftigten eine bessere Gestaltung der Work-Life-Balance ermöglichen, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung am Mittwoch. „Die Arbeitswelt verändert sich und wir haben im Bethanien schon immer Wert darauf gelegt, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innovative Arbeitszeitkonzepte anzubieten“, erklärt Angelika Linkner, Pflegedirektorin des Krankenhauses. „Mit der Vier-Tage-Woche möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, ihren beruflichen und privaten Alltag noch flexibler zu gestalten.“

Arbeitstag mit zehn Stunden inklusive 45 Minuten Pause

Im Rahmen des neuen Dienstmodells verteilt sich die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft damit nicht auf fünf, sondern auf vier Tage pro Woche mit einer Anwesenheitszeit von jeweils zehn Stunden inklusive einer Pause von 45 Minuten, die gewährleistet wird. Die Frühschicht dauert dann von 6 bis 16 Uhr, die Spätschicht von 10.30 bis 20.30 Uhr.

Am 1. Juli startet dazu ein Pilotprojekt auf der Palliativstation mit den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das neue Arbeitszeitmodell testen möchten. Nach einem halben Jahr Probe werde man die Erfahrungen auswerten, erklärt Angelika Linkner auf Nachfrage, und das Modell gegebenenfalls anschließend allen Beschäftigten im pflegerischen Dienst anbieten. Rechnerisch hat das Krankenhaus Bethanien rund 460 Vollzeitstellen, die sich auf etwa 700 Personen verteilen.

Angelika Linkner zeigte sich überzeugt, dass die Vier-Tage-Woche mit zehn Stunden Anwesenheit pro Tag an einem Arbeitstag „nicht zu jeder Lebensplanung“ passe. Grundsätzlich gelte das Angebot aber sowohl für bestehende Mitarbeiter als auch für neue Kolleginnen und Kollegen. (wit)

Interessierte dürfen sich gerne im Bewerbercafé (dienstags von 14 bis 17 Uhr in der Pflegedirektion, Haus S) vorstellen oder die Pflegedirektion unter der Rufnummer 02841/200-24 19 oder per Mail (pdl@bethanienmoers.de) kontaktieren.

