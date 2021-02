Moers: Das Gymnasium ist die beliebteste Schulform 2021/22

Das Gymnasium Adolfinum ist der Spitzenreiter in Moers: 152 Kinder wurden dort mit Erstwunsch für das kommende Schuljahr angemeldet. Ob der jeweilige Erstwunsch in Erfüllung geht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Aufnahmebescheide für alle weiterführenden Schulen werden am Freitag, 26. Februar, verschickt. Und allein an der Hermann-Ringe-Gesamtschule mussten 32 Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden.