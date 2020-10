Moers: Coronafall am Gmeiner-Berufskolleg – 45 in Quarantäne

Am Hermann-Gmeiner-Berufskolleg in Moers, hier ein Archivbild, wurde eine Person aus der Schülerschaft positiv auf das Coronavirus getestet

Moers. Erneut gibt es einen Coronafall an einer Schule in Moers. Diesmal ist ein Berufskolleg in der Stadtmitte betroffen, der Schulbetrieb läuft weiter.

Am Hermann-Gmeiner-Berufskolleg in Moers wurde eine Person aus der Schülerschaft positiv auf das Coronavirus getestet und unter Quarantäne gestellt. Rund 30 weitere Schülerinnen und Schüler sowie rund 15 Lehrer wurden aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Das meldet die Pressestelle des Kreises Wesel. Die betroffenen Personen wurden durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen. Für die übrigen Schüler/innen und Lehrer/innen läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

Erst am Mittwoch hatte der Kreis einen Coronafall an der Kästner-Förderschule gemeldet. In dem Zusammenhang wurden 41 Personen unter Quarantäne gestellt.