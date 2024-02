Moers: Comedy Salon startet psychologisch in die Lach-Saison

Moers Ein Moderator, drei Comedians: Enni lädt am 28. Februar wieder ins Bollwerk zum Comedy Salon. Wer die Gäste sind und wo es Restkarten gibt.

Wer „Mehr Lachen“ als Neujahrsvorsatz hatte, kann ihm jetzt weiter folgen: Am Mittwoch, 28. Februar, steht der erste Enni Comedy Salon des Jahres an, zu dem die Enni als Veranstalter einlädt. In der Halle des Moerser Bollwerk 107 führt der langjährige Gastgeber und Mitbegründer der Veranstaltungsreihe, der in Moers aufgewachsene Heino Trusheim, wieder gewohnt optimistisch, unaufgeregt und gedanklich schnell durch das Programm. Dafür hat Veranstalter Volker von Liliencron wieder drei Größen der deutschen Comedy-Szene gewinnen können. Los geht es um 20 Uhr.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Diesmal hat das Programm praktisch einen therapeutischen Ansatz: So wird mit Vera Deckers Deutschlands lustigste Psychologin mit scharfer Beobachtungsgabe und ausgeprägter Selbstironie den Kommunikationsmustern im Alltag nachspüren. Sind Männer beispielsweise empathischer, wenn man ihnen Geld gibt – und wieso muss es gleich so viel sein?

Nur noch Restkarten

Den Merkwürdigkeiten des Alltags widmet sich dann auch Sertaç Mutlu, dessen wandelbare Stimme gekonnt Stereotypen karikiert und mit Klischees spielt – vom Dönermann von nebenan bis zum aufgepumpten Fitnessstudiobesitzer. Den Schlusspunkt setzt der pubertäre Kleinstadtrapper Robert Alan, der eigenen Angaben zufolge in einer Hüpfburg zur Welt kam. Seine Mutter war der Urknall, sein Vater taub – beste Stimmungsgarantie also für den Comedy-Abend.

Der Enni Comedy Salon am 28. Februar ist nahezu ausverkauft, Restkarten gibt es im Internet auf www.comedysalon.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Comedy-Fans, die jetzt leer ausgehen, sollten sich daher auf jeden Fall bereits jetzt die nächsten Termine der Veranstaltungsreihe vormerken: 24. April, 2. Oktober und 11. Dezember – immer im Bollwerk 107.

