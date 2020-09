Moers: Claus Brandis nimmt nach 18 Jahren Abschied

Moers. 300 Gemeindemitglieder der ev. Kirche Schwafheim haben sich von ihrem Pfarrer verabschiedet, der nach Norf-Nievenheim wechselt.

Mit einer großen Predigt verabschiedete sich Pfarrer Claus Brandis jetzt auf dem Platz neben der Evangelischen Kirche Schwafheim. 300 Gemeindeglieder waren gekommen, um ihm Lebewohl zu wünschen. Während der kommenden zwei Jahre wird er für die Rheinische Landeskirche in der Kirchengemeinde Norf–Nievenheim tätig sein.

Karl-Heinz Rau, Vorsitzender des Presbyteriums, das gewählte Leitungsorgan der Kirchengemeinde, führte die wichtigsten Stationen des Wirkens des 61-Jährigen aus und sprach seinen Dank aus. „Unser Presbyterium, unsere Mitarbeiter, unsere Ehrenamtlichen und vor allem unsere Gemeindeglieder wünschen Dir für die Zeit nach Deiner Tätigkeit in Schwafheim alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen auf dem Weg, den Du noch vor Dir hast. Du hast große Spuren hinterlassen.“ Viele weitere Gruß- und Dankesworte schlossen sich an, etwa von Presbyteriumsmitgliedern, Gemeindemitarbeiten, Gemeindegliedern, Kindergartenmitarbeitenden, Konfirmanden. Wolfram Syben, Superintendent des Kirchenkreises Moers, wies nicht nur auf das sichtbare Wirken von Claus Brandis hin, sondern auch auf das verborgene, etwa die seelsorgliche Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituation, die vielen Gespräche.

Moerser Pfarrer wechselt zu einem Projekt der Landeskirche

Claus Brandis wurde 1958 in Dortmund geboren und wuchs in Krefeld auf. Dass er Theologie studierte, hat viel mit der Auseinandersetzung in seinem Elternhaus zu tun, in dem nach den Jahren des Faschismus und des Krieges nahezu ausschließlich die scheinbare Gewissheit von Zahlen und Fakten zählte und spirituelle Fragen wenig Raum bekamen. Sein Studium führte ihn nach Münster. Dort lernte er seine Frau kennen. Sein Vikariat absolvierte Brandis in Essen-Bredeney. Anschließend übernahm er für 16 Jahre die Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Düsseldorf-Garath. Seit 2002 ist er nun in Schwafheim. „Ich bin dankbar für die Zeit hier“, sagt er. „Für die wunderbaren haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Gemeindebüro, im Presbyterium, in der Jugendarbeit, im Kindergarten.“

Künftig wird man dem Theologen nach wie vor auf den Schwafheimer Straßen begegnen können, denn er bleibt hier wohnen. Die kommenden beiden Jahre bis zu seinem Ruhestand ist er im Rahmen eines Projektes in der Kirchengemeinde Norf–Nievenheim tätig, um zum Beispiel an der Konzeption der Gemeinde mitarbeiten, Menschen für die Gemeindeleitung gewinnen und mehr. „Es wird anders. Aber ich freue mich auch darauf.“