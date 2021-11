Moers: Chor lädt nach langer Zeit zum ersten Indoor-Konzert

Moers. Die Joyful Voices aus Moers haben anderthalb Jahre kein Konzert in Innenräumen gegeben. Fürs Indoor-Konzert gibt’s ein Programm mit Höhepunkten.

Fast zwei Jahre ist es her, dass die „Joyful Voices“ ein Indoor-Konzert durchführen konnten. Am 26. Februar 2020 hatten sie den Reflex-Choir aus Norwegen zu Gast und ein viel beachtetes Gospelkonzert in der evangelischen Stadtkirche gespielt. „Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich Sorge hatte, eine kurzfristige Absage aus Norwegen zu erhalten, denn Corona war durchaus schon ein Begriff geworden“, erinnert sich Ernst Ickler, Chorleiter der Joyful Voices. Ab März war dann tatsächlich Schluss für jegliche Chorarbeit.

Nun ist es wieder möglich: Der Chor veranstaltet sein erstes Indoor-Konzert am Samstag, 27. November, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Ludger in Kapellen. Und zum ersten Mal wieder mit kompletter Band, dieses Mal sogar ergänzt durch ein Blechbläserensemble um Stefan Büscherfeld. Das Programm: „Come into His presence“ von Helmut Jost. Eine Gospelmesse für Chor, Solisten, Band und Blechbläser, ergänzt mit neuen Stücken aus der Feder von T.W. Aas (Oslo Gospel Choir) und dem Repertoire-Highlihts der Joyful Voices.

Einiges ist anders als gewohnt: Nur etwa 200 Personen können in die Kirche. Trotz Anwendung der 3G-Regel sollen Abstände zwischen den Zuschauern ermöglicht werden. Die Eintrittspreise mussten daher auf 15 Euro pro Ticket angehoben werden. Trotzdem ist die Finanzierungsdecke sehr dünn. „Wir haben uns daher sehr gefreut, dass die Volksbank Niederrhein uns die Sorgen um die Finanzierung durch ihre Hilfe genommen hat“, bedankt sich Ernst Ickler bei Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Bank. „Die Joyful Voices haben sich mit viel Engagement durch die Corona-Einschränkungen manövriert und waren – wo immer möglich – präsent. Das hat uns sehr imponiert und wir helfen daher gerne“, ergänzt Guido Lohmann.

An der Abendkasse sind keine Tickets erhältlich, Kartenbestellung ist lediglich online unter www.joyful-voices.de möglich. Einlass am Konzertabend wird ab 18.30 Uhr gewährt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland