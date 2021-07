Moers: Chefärztin verstärkt Team im Krankenhaus Bethanien

Moers. Dr. Andrea Kutzer kommt aus Duisburg und übernimmt im Krankenhaus Bethanien die Leitung der Klinik der Notfallmedizin und der Zentralambulanz.

Einen herzlichen Empfang bereiteten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Krankenhaus Bethanien der neuen Chefärztin, Dr. Andrea Kutzer. Die 44-jährige Ärztin übernahm zum 1. Juli die Leitung der Klinik für Notfallmedizin.

Zu ihrem Verantwortungsbereich zählt die Zentralambulanz des Krankenhauses, die über zwanzig Jahre lang vom Ärztlichen Direktor und Chefarzt Dr. Christoph Chylarecki sowie Chefarzt Dr. Thomas Voshaar geleitet wurde. „Ich freue mich, dass Sie den Staffelstab von den beiden bisherigen Leitern übernehmen und danke auch Ihnen für die zukunftsorientierte Aufstellung unserer Zentralambulanz“, betonte Bethanien-Vorstand Dr. Ralf Engels bei der Willkommensfeier.

Dr. Andrea Kutzer war zuvor im Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord tätig, wo sie seit 2013 die Ärztliche Leitung der Notaufnahme innehatte. „Ich konnte in den vergangenen Jahren eine gut strukturierte, lösungsorientierte und leitliniengerechte Notfallversorgung zu meinem Handwerk machen“, sagt sie.

Fünf Jahre im Herzzentrum in Meiderich, als Oberärztin im OP, Leitung der Zentralen Notaufnahme und Leitende Notärztin für den Rettungsdienst der Stadt Duisburg: Nach ihrem Studium in Münster konnte Andrea Kutzer in unterschiedlichen Bereichen wertvolle Erfahrungen in der Notfallversorgung gewinnen, die sie in Moers nun gezielt einsetzen und weitergeben kann.

Neue Chefärztin im Krankenhaus Bethanien setzt auf eine gute Vernetzung

Im Krankenhaus Bethanien trifft Andrea Kutzer auf ein festes Team in der Notfallmedizin: „So können wir langfristig an Strukturen und an der Optimierung von Abläufen arbeiten. Das kommt letztendlich auch den Patient:innen zugute“, so die neue Chefärztin.

Eine ihrer wichtigsten Aufgaben wird zu Beginn die Umstrukturierung der Zentralen Notfallaufnahme sein. Dafür kann die Medizinerin auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie im Duisburger Krankenhaus gemacht hat, wo sie bereits die Zusammenführung einer internistischen und einer chirurgischen Unfallaufnahme 2013 begleitet hatte. „Wichtig ist es, echte Notfälle zu erkennen, frühzeitig zu helfen und zeitnah die besten Lösungen anzubieten.“ Eine gute Vernetzung der jeweiligen Fachabteilungen sei dabei entscheidend, um Patientinnen und Patienten optimal zuweisen zu können.

„Ich freue mich, dass wir die Stelle mit einer neuen Chefärztin hochwertig besetzen konnten“, so Dr. Engels. „Unsere neue Kollegin bekommt von uns die maximale Unterstützung, um sich im Krankenhaus zu vernetzen und um unsere Patientinnen und Patienten gut versorgen zu können.“

Andrea Kutzer lebt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn in Duisburg, plant aber einen Umzug nach Moers.

