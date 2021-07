Moers: Bushaltestelle und Toilettenhäuschen beschädigt

Moers. Unbekannte wüteten am Dienstag in der Moerser Innenstadt. Unter anderem warfen sie die Scheibe einer Bushaltestelle ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Fälle von Vandalismus meldet die Polizei in Moers und sucht Zeugen. Zum einen haben Unbekannte am Dienstagabend die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens an der Homberger Straße zerstört. Ein Bürger beobachtete gegen 22.50 Uhr Jugendliche, von denen einer eine Flasche gegen die Scheibe warf. Nach der Tat flüchteten sie.

Unbekannte haben darüber hinaus auch im Stadtpark an der Krefelder Straße gewütet. Dort zerstörten sie in dem Toilettenhäuschen zwei WC-Deckel und ein Waschbecken. Die Polizei in Moers bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie am Dienstag zwischen 8 Uhr und 21.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02841/1710 entgegen.

