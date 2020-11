Moers: Bundesförderung sichert Teilhabeberatung der Caritas

Moers/Niederrhein. Mit rund 116.000 Euro kann der Caritasverband Moers-Xanten die ergänzende Teilhabeberatung für Menschen mit Handicap fortführen.

Seit zwei Jahren gibt es die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) des Caritasverbandes Moers-Xanten, die Menschen mit Handicap im gesamten Kreis Wesel unterstützt und von allen Menschen mit Teilhabeeinschränkungen – unabhängig von der Art der Einschränkung – genutzt werden kann.

Das Aufgabenspektrum ist breit. Angefangen bei der Hilfe bei persönlichen Problemen, über sogenannte Entlastungsgespräche bis hin zu Beratungen über die Frage der Pflege und bei behördlichen Belangen sowie Widerspruchsbescheiden, decken die Beraterinnen und Berater nahezu jeden Lebensbereich der Menschen ab. Und dass der Caritasverband seine Arbeit in dem Bereich nun fortsetzen kann, dafür sorgen insgesamt 116.230 Euro aus dem Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Dieses Geld finanziert zwei Personalstellen, die sich auf vier Mitarbeiter verteilen, für weitere drei Jahre.

Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigt allein die stetig steigende Anzahl von Beratungsgesprächen. Ein Jahr nach dem Start der Beratungsstelle im Jahr 2018 führten die EUTB-Mitarbeiter bereits rund 350 Beratungsgespräche durch.

Der Caritasverband Moers-Xanten hofft, dass das Angebot der ergänzenden Teilhabe auch über die kommenden drei Jahre hinaus fortgesetzt werden kann

Das Angebot kommt an. Und es zeige, wie sehr es gebraucht werde, sagt die Vorsitzende des Caritasverbandes Moers-Xanten, Brunhild Demmer. Deshalb solle das Angebot auch über die nächsten drei gesicherten Jahre hinaus weiterlaufen, sagt Demmer im Gespräch mit der Redaktion.

Ein Vorteil der ergänzenden Beratung ist, dass Betroffene selbst auch als Berater fungieren. Die sogenannten Peer-Beraterinnen und Beratern sind selbst von Beeinträchtigungen betroffen und beraten nicht nur im Zusammenhang mit eigenen Behinderungen, sondern sprechen auch darüber hinaus über eigene (Diskriminierungs-) Erfahrungen und was ihnen in dieser Situation geholfen hat.

Persönliche Beratungen sind unter Einhaltung der Hygieneregeln und Verhaltensstandards in dem Räumlichkeiten in Moers und Wesel nach vorheriger Absprache wieder möglich. Dieses Angebot wird von Ratsuchendenverstärkt angenommen, sodass es trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen einen deutlichen Anstieg der Beratungszahlen am Hanns-Albeck-Platz gekommen ist.

Die Erreichbarkeit Teilhabeberatung ist montags und mittwochs von 8:00 bis 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 8:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr erreichbar. Mehr Informationen unter www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de