Moers: Bürgermeister dankt Schülerlotsen – und übt Kritik

Gymnasium in den Filder Benden: Schülerinnen und Schüler engagieren sich ehrenamtlich.

Moers. In Moers würdigt Bürgermeister Christoph Fleischhauer den Einsatz von über 30 Schülerinnen und Schülern. Deren Job ist nicht immer leicht.

Dickes Lob für engagierte junge Menschen: Bürgermeister Christoph Fleischhauer dankte jetzt 31 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums in den Filder Benden. Die Jugendlichen der 8. und 9. Klassen sowie der Oberstufe haben in den vergangenen Schuljahren ehrenamtlich als Schülerlotsinnen und –lotsen gearbeitet.

„Unser gesamter Staat würde ohne Menschen wie euch nicht funktionieren“, würdigt Fleischhauer den Einsatz in einer Mitteilung der Stadt. Er nannte ein Ehrenamt gerade in jungen Jahren „persönlichkeitsprägend“. Der Bürgermeister dankte außerdem Lehrerin Sevgi Gündes, die das Projekt am Gymnasium organisiert. Auch Jörg Nitschke, Bereichsleiter der Kreis-Verkehrswacht Wesel, freute sich über das Engagement der Schüler.

„Viele Leute verlassen sich auf euch. Durch eure Arbeit passieren keine Unfälle in dem Bereich.“ Dies konnte auch Lehrerin Sevgi Gündes bestätigen: „Dadurch, dass viele Schülerinnen und Schüler mit dem Bus kommen, können Gefahrensituationen entstehen. Deshalb ist der Einsatz besonders wichtig.“

Als kleines Dankeschön für ihr Engagement hat die Verkehrswacht Urkunden, Anstecker, Taschen und Kulis mitgebracht. Zudem haben alle Schüler einen Gutschein für eine Buchhandlung erhalten. Grundsätzlich haben die jungen Leute während ihrer Tätigkeit gute Erfahrungen mit den Verkehrsteilnehmenden gemacht.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Beispielsweise klingeln Menschen auf dem Rad oder Autos umfahren die Verkehrslotsen. Das ist allerdings nicht erlaubt, da das Haltezeichen mit der Kelle rechtlich wie eine rote Ampel zu bewerten ist. Fleischhauer bedauerte diese Erfahrungen und schilderte seinen Eindruck, dass im Umgang miteinander eine „Rüpelhaftigkeit“ zugenommen habe. „Da sind wir als Gesellschaft gefragt!“ Abschließend gab der Bürgermeister seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Schülerlotsen auch später ein anderes Ehrenamt ausüben.

