Moers: Bürger wollen Platz nach Willi Müller benennen

Moers. Einem Bürgerantrag zufolge soll nach Willi Müller der „Saarplatz“ benannt werden. Warum es zwei Optionen gibt, wie der Platz heißen könnte.

Willi Müller in der Lindenstraße 41 in Meerbeck war ein Begriff – viele in Moers haben ihn gekannt. Er war Bergmann, begnadeter Zeichner, Widerständler gegen die Nazis – und nach dem Krieg dann Betreiber einer „Freien Volksbücherei Meerbeck“, buddhistischer Priester, Tierschützer, Berater für Kriegsdienstverweigerer, beliebter Nachbar. Einem Bürgerantrag von 2022 zufolge soll nach Willi Müller der Platz an der Ecke Lindenstraße/Zwickauer Straße in Meerbeck benannt werden, der inoffiziell „Saarplatz“ genannt wird. Soll dies nach „Anagarika Subhuti“ geschehen, seinem Namen als buddhistischer Priester? Oder nach „Willi Müller“, nach dessen Namensvetter Wilhelm Müller (sozialdemokratischer Widerständler und Nachkriegsbürgermeister) in der Moerser Mattheck allerdings schon eine Straße benannt ist? Das Verfahren ist noch offen.

Anfang des Jahres hat sich eine Initiative gebildet, die Willi Müllers Leben und Wirken beleuchtet. Im Juli 2024 wird es 90 Jahre her sein, dass er und drei weitere Jungkommunisten zu drakonisch hohen Zuchthausstrafen verurteilt wurden. Andere – wie Pastorin Iris Susen – interessieren sich mehr für ihn als Ur-Meerbecker und als Buddhisten. Wer das Meerbecker Urgestein gekannt hat - oder auch nicht -, ist herzlich eingeladen zu einem Treffen der Gruppe an der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers am Dienstag, 6. Juni 2023, 17 Uhr (rechter Seiteneingang, 2. Etage). Mehr Information über bernhard.schmidt@moers.de und 02841 / 201-728.

