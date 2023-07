Moers: Bürger seit Wochen ohne Post – „Unverschämtheit“

Keine Post in Moers: Bei einigen Einwohnern im Stadtteil Utfort bleiben die Briefkästen offenbar seit längerer Zeit leer.

Der morgendliche Gang zum Briefkasten sorgt bei Wolfgang Schöneich aus Moers mittlerweile für Verzweiflung. Seit mehr als zwei Wochen bleibt sein Postfach leer, den letzten Brief habe er am 13. Juli erhalten: „Ich lasse mir einiges gefallen, aber das ist eine Unverschämtheit.“ Probleme bei der Postzustellung seien bei ihm keine Neuigkeit, das jetzige Ausmaß sei jedoch einmalig. „Was ist denn, wenn ein wichtiger Brief oder eine Rechnung dabei ist?“, fragt der Mann aus Utfort. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner der Rheinpreußenstraße würden ebenfalls bereits seit Wochen auf ihre Post warten, berichtet Schöneich.

Für Krankenstände, Kündigungswellen oder Urlaube hätte er ja sogar Verständnis, sagt er. Was ihn so arg frustriert, sei das Gefühl von Hilflosigkeit: „Es ist kaum möglich, über die vielen 0800er-Nummern jemanden ans Telefon zu bekommen, der wirklich zuständig ist.“

Keine Briefe in Moers-Utfort: Deutsche Post bestätigt Personalmangel

Auf Nachfrage hat die Pressestelle der Deutschen Post die Situation geprüft – und teilt die Einschätzung des Moerser Bürgers nur zum Teil. „Es stimmt, dass wir in diesem Bezirk durch Urlaube und kurzfristige Krankheitsfälle, bei denen sich Zusteller erst am Morgen krankmelden, derzeit personelle Probleme haben“, sagt Sprecherin Britta Töllner. Diese Ausfälle würden jedoch höchstens eine ausbleibende Zustellung von zwei Tagen begründen.

Dass die Briefkästen von Wolfgang Schöneich und seinen Nachbarinnen und Nachbarn wie beschrieben zwei Wochen lang leer bleiben, kann sich die Post nicht erklären. Bei einer Überprüfung der Spinde konnten nach Angaben der Post ebenfalls keine zurückgebliebenen Briefe gefunden werden.

Verbraucherzentrale Moers klärt auf: Was tun, wenn die Post nicht kommt?

Britta Töllner wählt daher einen anderen Erklärungsansatz. „Das Briefsendungsaufkommen ist generell stark gesunken, viele Menschen bekommen tagelang gar keine Post mehr.“ Trotzdem kann die Postsprecherin eine zeitnahe Besserung in Aussicht stellen: Zur kommenden Woche werden einige Zustellerinnen und Zusteller in Moers zurückerwartet. Sollte sich die Situation nicht verbessern, wolle sich der Chef persönlich ein Bild von der Lage machen, verspricht Töllner.

Eine weitere Anlaufstelle für Betroffene, die länger keine Post bekommen, ist die Verbraucherzentrale. Wie die hiesige Beratungsstelle mitteilt, sind in der letzten Zeit jedoch keine größeren Beschwerden über Probleme bei der Zustellung in Moers aufgefallen. Laut Verbraucherzentrale ist die Deutsche Post dazu verpflichtet, dass 80 Prozent der jährlichen Sendungen am nächsten Tag ankommen. Nach zwei Tagen müssen sogar 95 Prozent der Briefe zugestellt worden sein. Ab einer Wartezeit von sieben Werktagen können Bürgerinnen und Bürgern eine Nachforschung bei der Post beauftragen.

