Moers: Bührmann Weine feiert Sommerfest – erstmals mit Bier

Christian Nesbeda, Geschäftsführer Bührmann Weine, rechts, plant gemeinsam mit Bernd Herz, Vorstand Asberger Bürgergemeinschaft das beliebte Sommerfest an einem ungewöhnlichen Standort in Moers.

Moers. Das beliebte Sommerfest des Moerser Weinhändlers Bührmann geht in eine neue Runde – mit ungewöhnlichem Angebot und an einem neuen Standort.

Nicht nur die Asberger Bürgergemeinschaft nutzt das Festzelt an der Asberger Straße (wir berichteten) für eine große Feier: Eine Woche vor dem Oktoberfest veranstaltet der Moerser Händler Bührmann Weine dort ein großes Sommerfest. Unter dem Motto „Midnight Summer goes Wiesn“ wollen Geschäftsführer Christian Nesbeda und sein Team am Samstag, 30. September, ab 17 Uhr mit vielen Moerserinnen und Moersern feiern.

Seit der Erstausgabe vor 19 Jahren, damals noch als Mitarbeiterfest, sei das Sommerfest bei Bührmann Weine zu einem Moerser Großereignis gewachsen, betont Nesbeda. Die erste Feier in diesem Jahr fand an zwei Tagen im Juni statt – und war mit 1500 Gästen pro Abend restlos ausverkauft. „Die Nachfrage war so groß, dass wir viele Leute enttäuschen mussten“, sagt der Bührmann-Chef. Für das kommende Sommerfest hat Nesbeda mit dem Festzelt in Asberg eine größere Location gewählt, erstmalig außerhalb des Betriebsgeländes an der Franz-Haniel-Straße.

Bührmann Sommerfest in Moers: Weinhandel nimmt erstmalig Bier auf die Karte

Weitere Neuerung: Zum ersten Mal in seiner Geschichte bietet der Weinhandel auf einer Veranstaltung auch Bier an, sagt Christian Nesbeda. Der Fokus der Feier soll aber, typisch Bührmann, auf Wein liegen. Sogar auf dem „echten“ Oktoberfest in München gebe es schließlich einige Weinzelte. Auch der Blick auf die Speisekarte zeigt ein etwas gehobeneres Angebot als Haxe, Hähnchen und Brezeln. Hier finden Gäste etwa Tafelspitz oder Südtiroler Spinatknödel. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Rock/Pop-Covergruppe „Deluxe the Radioband“.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in Moers kostet 49,90 Euro. Im Preis sind ein Essensgutschein in Höhe von 10 Euro sowie ein Glas Champagner und eine kleine Flasche Wein (0,25 Liter) inklusive. Tickets sind im Internet unter www.buehrmann-weine.de sowie direkt im Handel an der Franz-Haniel-Straße 79 erhältlich.

