Moers: Bibliothek bereitet großes Literatur-Festival vor

Ursula Friebel (l.) und Ursula Wiltsch von der Bibliothek Moers freuen sich auf die Literatour 100 am 7. August.

Moers. Für den 7. August plant die Bibliothek Moers Formate – von der Lesung bis zum Familiennachmittag. Bekannte Autorinnen und Autoren sind dabei.

„Wir sind stolz, Teil von ‚Literatour 100‘ zu sein“, freut sich Leiterin Ursula Wiltsch über die Teilnahme der Bibliothek Moers an dem ruhrgebietsweiten Festival. Es findet am Samstag, 7. August, statt. Die Reihe wird vom literaturgebiet.ruhr, dem Netzwerk der Literaturveranstalter im Ruhrgebiet, veranstaltet. Moers ist an dem Tag gleich mit drei Formaten vertreten.

„Das zeigt, dass Literatur nicht langweilig ist und eine Menge zu bieten hat“, ist sich Bibliotheksmitarbeiterin Ursula Friebel sicher. Die erste Moerser Lesung an dem Tag findet vor dem Schacht IV (Zechenstraße 50) statt. Um 10.30 Uhr präsentieren Anja Kiel und Inge Meyer-Dietrich unter anderem Auszüge aus ihrem Fantasy-Roman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“. Darin geht es um ein Zwergenvolk, das ‚unter Tage‘ einen sagenhaften Schatz bewacht. Als ein ganz besonderer Stein gestohlen wird, machen sich zwei Schüler auf die Suche nach den Dieben. Geeignet für Kinder ab 9 Jahren, kostenlose Eintrittskarten sind in der Bibliothek erhältlich.

Das Programm für die ganze Familie im Schlosshof

Am Nachmittag, um 16 Uhr, folgt im Schlosshof (Kastell 9) ein Programm für die ganze Familie: Matthias Salewski alias Professor Liebermann von den ‚Physikanten‘ stellt spannende Experimente vor. Unter anderem zeigt er, wie man selber Trockeneis herstellt oder mit Käse einen Menschen schweben lässt. Die Versuche sind auch in dem Buch „Physik ist, wenn’s knallt“ nachzulesen. Eine Eintrittskarte kostet 8 Euro im Vorverkauf. WDR4-Moderator Jürgen Mayer liest um 19.30 Uhr im Grafschafter Musenhof aus seinem Buch „Endlich ist wieder Mallorca!“. Er lebt seit 15 Jahren auf der Insel und hat zahlreiche Geschichten von Urlauberinnen und Urlaubern zu er-zählen. Die Eintrittskarte kostet 10 Euro im Vorverkauf. Geplant sind die Lesungen als Open-Air-Veranstaltungen.

„Gerade der unmittelbare Kontakt zu Autorinnen und Autoren macht das Tolle und Besondere bei Lesungen aus“, weiß Bibliotheksleiterin Wiltsch. Für die drei Veranstaltungen hat die Bibliothek Moers einige Kooperationspartnerinnen und –partner gewinnen können. Dabei sind der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein, das Grafschafter Museum, die Moerser Buchhandlungen Barbara und Thalia sowie die Moerser Gesellschaft für Förderung des literarischen Lebens.

Karten gibt es ausschließlich an einer Stelle

Ermöglicht wird das Programm durch eine Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, des Regionalverbands Ruhr und der Kunststiftung NRW. Zudem gibt es eine Unterstützung im Rahmen des Kultursommers NRW.

Karten für alle Veranstaltungen sind ausschließlich in der Bibliothek Moers im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) erhältlich. Für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test (maximal 48 Stunden alt) oder eine vollständige Impfung oder der Nachweis der Genesung erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland