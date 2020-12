Moers: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Polizei in Moers hat einen betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen.

Moers. Die Polizei in Moers wird wegen einer Schlägerei zum Bahnhof gerufen. Als sie einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen will, setzt er sich zur Wehr.

Die Polizei hat es am Samstag, am Bahnhof in Moers mit einem Randalierer zu tun bekommen.

Gegen 1 Uhr wurde der Polizei über den Notruf eine angebliche Schlägerei am Bahnhof gemeldet. Nach Angaben der Anrufer sollten sich an den Bahngleisen mehrere Personen prügeln. Als die Beamten eintrafen, sahen sie mehrere Männer. Ein stark alkoholisierter 21-jähriger Mann aus Moers, so heißt es in dem Bericht, habe die Polizisten bedroht und beleidigt. Er sollte zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, nach den Beamten getreten, sie erneut beleidigt und versucht, sich ihren Griffen zu entziehen – vergeblich. Die Polizisten blieben nach eigenen Angaben unverletzt.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.