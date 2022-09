Moers: Bethanien-Team hilft Frühchen Ben beim Weg ins Leben

Moers. Zwischen der Geburt am 14. Juli und dem errechneten Termin lagen elf Wochen. Jetzt konnten die glücklichen Eltern Ben mit nach Hause nehmen.

980 Gramm – so viel oder besser: so wenig wog der kleine Ben Rachul als er am 14. Juli um 20.39 Uhr mit gerade einmal 35 Zentimetern Körperlänge im Krankenhaus Bethanien in Moers das Licht der Welt erblickte. Baby Ben kam bereits in der 29. Schwangerschaftswoche, Geburtstag und zuvor errechnetes Geburtsdatum liegen knapp elf Wochen auseinander, wie das Krankenhaus mitteilt.

Aufgrund seines Gewichtes unter 1000 Gramm gilt er als extreme Frühgeburt. Das bedeutet, bei Ben ist alles noch einmal kleiner als bei Babys, die mit mehr Gewicht geboren werden: Das Köpfchen maß bei der Geburt gerade mal knapp 27 Zentimeter, Finger und Zehen waren winzig, sein Körper füllte nicht mal den kleinsten Strampler aus. Dass seine Eltern Jennifer und Malte Rachul aus Duisburg-Rheinhausen ihren Sohn nach rund 60 Tagen Krankenhausaufenthalt gesund mit nach Hause nehmen können, verdanken sie insbesondere dem Team der Frühgeborenenintensivstation der Kinderklinik Bethanien.

Es versorgte den kleinen Jungen in den letzten zwei Monaten mit allem, was er nach seiner viel zu frühen Geburt benötigte. Bens Start ins Leben war holprig: Als Mutter Jennifer an dem Donnerstag alleine zu Hause war, plagten sie Unterleibsschmerzen, die womöglich einsetzende Wehen auslösten. Ihr Verlobter Malte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dong-Open-Air-Festival auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Jennifer Rachul nahm sich vor, einen kühlen Kopf zu bewahren und ruhte sich eine Weile auf der Couch aus.

Vielleicht würden die Schmerzen nacheinem kurzen Schlaf wieder nachlassen, dachte sich die 33-Jährige. Das Gegenteil war der Fall: Als sie aufwachte, waren die Schmerzen noch stärker. Sie rief ihre Mutter an, die sie zu ihrer Ärztin fahren sollte. Vor der Abfahrt wollte die Schwangere noch schnell unter die Dusche. Dann platzte die Fruchtblase. Sie duschte sich noch schnell ab und ließ sich anschließend von ihrer Mutter ins Duisburger Johanniter-Krankenhaus fahren. Von dort aus brachte sie ein Krankenwagen mit Blaulicht ins Bethanien.

So hat das Team den kleinen Ben behandelt

Das geburtshilfliche Team holte Ben auf natürlichem Wege, auf der Frühgeborenenintensivstation wurde er anschließend weiterversorgt. Dort bekam Ben Atemunterstützung durch eine kleine Sauerstoffmaske, einen zentralen Venenkatheter, eine Magensonde zur Ernährung sowie Medikamente zum Offenhalten der Lunge und solche gegen eine Infektion. Als Vater Malte im Krankenhaus ankam, war Ben bereits geboren.

