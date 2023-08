Moers: Besucheransturm beim Dorffest – das sagen die Gäste

Moers. Mehr Besucher als jemals zuvor zählten die Organisatoren des Dorffestes in Repelen am Wochenende. Was die Menschen besonders begeistert hat.

Das 32. Dorffest im Moerser Stadtteil Repelen lockte von Freitag bis Sonntag mit einem bunten Programm, kühlen Getränken und leckerer Kost nicht nur die Repelener auf den Vorplatz der Dorfkirche.

„Das Konzept ist jedes Jahr dasselbe“, erklärt Traute Olyschläger-Ohlig, Vorsitzende vom Verein Repelen aktiv, der das Fest organisiert. Samstagnachmittag und Sonntagvormittag gibt es Programm, während Live-Musik auf der Bühne vor der Dorfkirche an den Abenden für Stimmung sorgt. Der Freitagabend sei bereits ein voller Erfolg gewesen. „Wir hatten die meisten Zuschauer, die wir je hatten“, berichtet Olyschläger-Ohlig begeistert.

Der Hund als Beschützer: Vorführung mit Hunden und Herrchen von Senco Dogs. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

„Es wurde getanzt und gesungen – das war wunderbar!“, resümiert die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Nach anfänglichem Regen brach passend zum Beginn des zweiten Festtags am frühen Nachmittag die Sonne durch. Erster Programmpunkt: Eine Hundestaffel des Such- und Ausbildungszentrums Senco Dogs präsentierte, welche Erfolge mit gezieltem Training bei Hunden erzielt werden können und simulierte hierzu verschiedenen Alltags- aber auch Gefahrensituationen, in denen der Hund als Beschützer agieren soll.

Das breite Angebot an Speisen und Getränken trug zur guten Stimmung bei. Nicht nur Pommes und Grillklassiker waren an den Ständen im Herzen Repelens erhältlich. Mit außergewöhnlichen Sorten wie Zitrone-Basilikum oder „Bacio“, einer Nuss-Nougat-Variante, verwöhnten eine Eisdiele Groß und Klein. Weinliebhaber kamen am überdachten Weinstand auf ihre Kosten.

Ohne die Mitarbeit der rund 100 Helfer beim Aufbau der Stände und Pavillons, das Engagement der Mitglieder von Repelen aktiv sowie etwa 50 weiterer ehrenamtlicher Unterstützer an den Ständen selbst wäre das Dorffest kaum zu bewerkstelligen. Zu den Sponsoren gehören die Sparkasse, die Volksbank, das Bauunternehmen Maas und der Hotelbetreiber Welling. „Wir machen das für den Ort“, betont Olyschläger-Ohlig.

Alle überschüssigen Einnahmen des Dorffestes fließen in öffentliche Einrichtungen des Stadtteils wie Kindergärten und Schulen, Veranstaltungen und Projekte. „Repelen Blitz-Blank“ ist ein solches Projekt, in dessen Rahmen gegen die Verschmutzung des Stadtteils vorgegangen wird. „Wo es gerade fehlt, unterstützen wir“, so die Vorsitzende.

Beim Dorffest in Moers-Repelen gab es spezielle Eissorten. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Auch Personen, die den Stadtteil verlassen haben, zieht das Dorffest zurück in die alte Heimat. Gisela und Wilhelm Noichl haben sieben Jahre in Repelen gewohnt, zogen wegen einer größeren Wohnung jedoch nach Eick-Ost. „Es ist immer wieder schön, Leute wiederzutreffen,“ lobt Gisela Noichel . Seval Acikel und Sandra Smolinski vom Awo-Familienzentrum in der Eichendorffstraße sehen das ähnlich. „Wir sind jedes Jahr mit dabei“, berichtet Acikel.

Am Stand des Familienzentrums können Kinder in diesem Jahr Wachs färben. „Wir haben auch schonmal Tattoos, Armbänder oder Hüte gemacht“, erinnert sich Smolinski. Auf dem Dorffest genießen die beiden Erzieherinnen es besonders Kinder, die früher Teil ihrer Gruppe waren, nach einigen Jahren wiederzusehen. Einige seien inzwischen erwachsen geworden und hätten selbst Kinder, beschreiben sie.

Am Sonntag endete das Dorffest vergleichsweise früh um 14 Uhr. Jetzt will „Repelen aktiv“ schauen, wie das beim Publikum ankam – und gegebenenfalls schon 2024 wieder etwas ändern.

